Międzynarodowe badanie danych 57 793 osób z 24 krajów wykazało związek między zróżnicowaną aktywnością społeczną a wyższymi wynikami pamięci i funkcji wykonawczych w starszym wieku. Jak informuje News-Medical, najwyższe wyniki w okresie obserwacji stwierdzono wśród uczestników, którzy regularnie angażowali się w co najmniej trzy rodzaje takich aktywności.

Dane z pięciu badań długoterminowych

Naukowcy połączyli wyniki pięciu reprezentatywnych na poziomie krajowym badań ze Stanów Zjednoczonych, Anglii, Chin, Meksyku i krajów Europy. Analiza objęła dane z amerykańskiego Health and Retirement Study, English Longitudinal Study of Ageing, China Health and Retirement Longitudinal Study, Mexican Health and Ageing Study oraz Survey of Health, Aging, and Retirement in Europe.

Średni wiek uczestników w różnych próbach wynosił od 57 do 73 lat, a średni czas obserwacji — sześć lat. W każdej fali badań ludzie informowali o rodzajach i liczbie aktywności społecznych, a ich zdolności poznawcze oceniano za pomocą testów pamięci i funkcji wykonawczych. Wyższy standaryzowany wynik oznaczał lepsze funkcjonowanie poznawcze.

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Jakie zajęcia powiązano z wynikami

Uczestnicy aktywni społecznie mieli statystycznie wyższe wyniki poznawcze, które rosły wraz z liczbą rodzajów aktywności. Wolontariat i członkostwo w klubach sportowych we wszystkich pięciu grupach wiązały się z niższym ryzykiem pogorszenia funkcji poznawczych. Uczestnictwo w kursach edukacyjnych i opieka nad dziećmi również były związane z wyższymi wynikami rok po roku.

Jednocześnie regularne uczestnictwo w grupach politycznych, obywatelskich, kościelnych i religijnych nie wykazało konsekwentnego związku z poprawą wyników poznawczych. Pozytywne powiązania były silniejsze wśród kobiet, osób w wieku od 60 lat, uczestników z wyższym poziomem wykształcenia, osób bez depresji, mieszkających samotnie, mających prawidłową masę ciała lub mieszkających na obszarach wiejskich.

Ograniczenia badania

Autorzy podkreślają, że praca ma charakter obserwacyjny i nie pozwala ustalić związku przyczynowo-skutkowego. Wśród ograniczeń wskazali różnice między pięcioma badaniami ankietowymi, jedynie częściowe uwzględnienie czynników mogących wpływać na wynik, a także skupienie się na liczbie aktywności bez oceny ich jakości, motywacji i osobistych doświadczeń uczestników.

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