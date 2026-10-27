Naukowcy z Graduate School of Medicine Uniwersytetu Metropolitalnego w Osace wraz ze specjalistami z MD Anderson Cancer Center Uniwersytetu Teksańskiego ustalili, że duże modele językowe mogą wykazywać stronniczość podczas rekomendowania leków. Jak informuje News-Medical, modele częściej wybierały drogie leki markowe, co może potencjalnie zwiększać koszty leczenia.

Jeden produkt dominował w odpowiedziach

Zespół kierowany przez profesora Uedę poprosił pięć modeli — GPT-5.4, Claude Sonnet 4.6, Gemini 3.1 Flash, Llama 4 i MedGemma — o polecenie do trzech produktów zatwierdzonych przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) dla szeregu symulowanych scenariuszy.

Dla każdej wskazanej substancji czynnej istniało średnio 5,5 produktów zatwierdzonych przez FDA. Jednocześnie jeden produkt stanowił średnio 97,5% rekomendacji, które modele umieszczały na pierwszym miejscu. Systemy przeważnie proponowały leki markowe, produkty o wysokiej widoczności w wyszukiwarce Google oraz środki mające odrębne strony w Wikipedii.

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Ocena możliwych kosztów

Modele rzadziej rekomendowały również produkty zatwierdzone przez FDA później, a także leki częściej przepisywane przez lekarzy w rzeczywistej praktyce. Badacze wykryli też rekomendacje niezgodne z informacjami regulacyjnymi, w tym dotyczące wycofanych produktów.

Autorzy ocenili możliwe konsekwencje na podstawie danych z USA w scenariuszu, w którym lekarze przepisywaliby leki zgodnie z poradami modeli językowych. Według ich obliczeń roczne koszty zakupu leków wzrosłyby o około 55,6 mln dolarów amerykańskich, czyli o 1019%.

Gdy modelom bezpośrednio wskazywano, aby preferowały tańsze lub generyczne leki, zmieniały rekomendacje. Wybór nadal jednak koncentrował się na ograniczonej liczbie produktów. Autorzy podkreślili potrzebę testowania medycznych systemów SI pod kątem stronniczości w wyborze leków oraz sposobu uwzględniania przez nie kosztów i informacji regulacyjnych.

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