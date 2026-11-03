Naukowcy z Wielkiej Brytanii ustalili, że pomiary funkcji serca za pomocą sztucznej inteligencji na obrazach MRI nieznacznie dokładniej identyfikowały pacjentów z podwyższonym ryzykiem śmierci niż oceny doświadczonych klinicystów. Wyniki retrospektywnego, wieloośrodkowego badania, opublikowanego w The Lancet Digital Health, podaje News-Medical.

Pracami kierowali specjaliści z City St George’s, University of London oraz University College London.

Dane ponad 27 tysięcy pacjentów

W badaniu przeanalizowano obrazy MRI serca 27 382 pacjentów w Wielkiej Brytanii i USA, którzy byli badani z powodu rozpoznanych lub podejrzewanych chorób serca. Uczestników obserwowano średnio przez ponad pięć lat; w tym czasie odnotowano 3458 zgonów.

Naukowcy porównali wskaźnik frakcji wyrzutowej obliczony przez narzędzie SI z wynikami oceny MRI przez specjalistów. Frakcja wyrzutowa pokazuje, jak skutecznie serce pompuje krew, i jest wykorzystywana do wyboru leczenia chorób serca, oceny ryzyka operacyjnego oraz monitorowania pracy serca podczas chemioterapii.

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Według wniosków autorów wskaźniki uzyskane przez SI nieznacznie, lecz statystycznie istotnie lepiej wykrywały pacjentów z podwyższonym ryzykiem śmierci. Wynik utrzymał się po uwzględnieniu wieku i płci uczestników.

Szybkość analizy i nadzór klinicystów

Algorytm analizował obraz MRI w około dwie do trzech sekund na pacjenta. W poprzedniej pracy tej grupy badawczej ocena obrazów przez eksperta zajmowała około 13 minut.

Jednocześnie badacze podkreślili, że nadzór człowieka pozostaje niezbędny. Według ich danych błędy SI występowały w około 1% przypadków na poziomie pacjenta i dotyczyły 0,08% obrazów. Klinicyści powinni sprawdzać wyniki i interpretować skany z uwzględnieniem pełnego kontekstu medycznego.

Autorzy uważają, że SI może stać się narzędziem wstępnej analizy MRI serca, z późniejszą weryfikacją ekspercką w razie potrzeby. Zespół planuje w przyszłości łączyć dane SI ze skanów serca z innymi badaniami, w tym elektrokardiogramami, aby wcześniej wykrywać problemy w mięśniu sercowym.

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