Naukowcy z University of East Anglia ustalili, że modele sztucznej inteligencji mogą określać poziom obciążenia poznawczego podczas zadań w wirtualnej rzeczywistości na podstawie zmian wielkości źrenic i częstotliwości mrugania. Jak informuje News-Medical, SI rozróżniała niski i wysoki poziom obciążenia umysłowego u zdrowych ochotników z dokładnością 88%.

Jak przeprowadzono badanie

W badaniu uczestniczyło 84 ochotników, w tym 42 osoby z przewlekłym bólem układu mięśniowo-szkieletowego, w tym z zapaleniem stawów i fibromialgią. Uczestnicy wykonywali coraz trudniejsze zadania pamięciowe w zestawie wirtualnej rzeczywistości wyposażonym w system śledzenia wzroku.

Gdy zadania stawały się trudniejsze, źrenice uczestników rozszerzały się, a oni częściej mrugali. Autorzy wykorzystali modele SI, które analizowały te sygnały w czasie. Uczestnicy zgłaszali również bardzo niski poziom dyskomfortu i objawów choroby lokomocyjnej podczas sesji VR.

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Perspektywa spersonalizowanej terapii

Naukowcy uważają, że w przyszłości zestawy VR będą mogły śledzić obciążenie poznawcze i automatycznie zmieniać scenariusz terapeutyczny dla konkretnego użytkownika. Potencjalnie pozwoli to zachować równowagę między trudnością zadań a komfortem człowieka podczas niefarmakologicznej terapii przewlekłego bólu.

Jednocześnie algorytmy działały zauważalnie gorzej wśród osób z przewlekłym bólem. Badacze przypuszczają, że przyszłe systemy będą wymagały indywidualnego dostosowania do reakcji oczu każdej osoby. Podkreślili także potrzebę większych badań, aby sprawdzić, czy adaptacyjna terapia VR poprawi rzeczywiste wyniki pacjentów. Pracę opublikowano w czasopiśmie Scientific Reports.

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