Naukowcy z Instytutu Karolinska w Szwecji przez 47 lat obserwowali możliwości fizyczne 427 kobiet i mężczyzn i ustalili, że średnie wskaźniki zaczynały spadać mniej więcej od połowy trzeciej dekady życia. Jak podaje ScienceDaily, badanie objęło osoby urodzone w 1958 roku, które badano od 16. do 63. roku życia.

Szczyt wytrzymałości przypadał na wiek od 26 do 36 lat

Projekt Swedish Physical Activity and Fitness Study różnił się od wielu wcześniejszych badań tym, że naukowcy nie porównywali odrębnych grup wiekowych w jednym momencie, lecz wielokrotnie oceniali tych samych uczestników przez dziesięciolecia.

Specjaliści mierzyli wydolność aerobową, wytrzymałość mięśniową i moc mięśniową — zdolność do szybkiego rozwijania siły, potrzebną między innymi podczas skakania i wchodzenia po schodach. Wydolność aerobowa i wytrzymałość mięśniowa na ogół osiągały najwyższe wartości między 26. a 36. rokiem życia. Eksplozywna moc mięśniowa u części uczestników osiągała szczyt jeszcze wcześniej.

Początkowo spadek wskaźników był umiarkowany, ale przyspieszał z wiekiem. Do 63. roku życia średnie wyniki w różnych pomiarach były o 30–48% niższe niż wartości szczytowe. Tendencja ta była widoczna zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet, choć indywidualny poziom sprawności fizycznej się różnił.

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Aktywność fizyczna pomaga utrzymać formę

Regularna aktywność fizyczna nie eliminowała całkowicie związanego z wiekiem spadku sprawności fizycznej, jednak wpływała na to, jak dobrze uczestnicy zachowywali swoje możliwości. Osoby, które stały się bardziej aktywne fizycznie już w dorosłości, poprawiły wskaźniki sprawności fizycznej o około 5–10%.

Osoby aktywne w okresie nastoletnim również miały lepsze wskaźniki sprawności fizycznej, wytrzymałości i mocy mięśniowej przez całe dorosłe życie. Autorka badania Maria Westerstol zaznaczyła, że aktywność fizyczna może spowalniać utratę sprawności, choć nie jest w stanie całkowicie jej zatrzymać.

Naukowcy nadal badają mechanizmy tego procesu. Wśród możliwych czynników rozważają związane z wiekiem zmiany w komórkach mięśniowych, układzie nerwowym oraz zdolności organizmu do wytwarzania energii. Kolejny etap obserwacji zaplanowano na czas, gdy uczestnicy ukończą 68 lat.

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