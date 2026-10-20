Badanie z udziałem kobiet w ciąży w Japonii wykazało związek między zespołem niespokojnych nóg a podwyższonym ryzykiem depresji okołoporodowej. Kobiety z tym zespołem około trzy razy częściej doświadczały depresji okołoporodowej — dużych epizodów depresyjnych podczas ciąży lub w miesiącach po porodzie, podaje News-Medical.

Dane z badania

Naukowcy przeanalizowali dane 2435 kobiet w ciąży w Japonii, których średni wiek wynosił 30,5 roku. Uczestniczki wypełniały kwestionariusze przesiewowe dotyczące zespołu niespokojnych nóg w drugim i trzecim trymestrze ciąży. Zespół wykryto u 40 kobiet w drugim trymestrze i u 60 w trzecim.

Badacze monitorowali również duże epizody depresyjne i objawy depresyjne do trzech miesięcy po porodzie. W tym okresie depresja okołoporodowa rozwinęła się u 69 uczestniczek. Obecność zespołu niespokojnych nóg powiązano również z dwukrotnie wyższym prawdopodobieństwem wystąpienia objawów depresyjnych.

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Związek w trzecim trymestrze

Związek był najwyraźniejszy, gdy zespół niespokojnych nóg wykrywano w trzecim trymestrze. W przypadku zespołu odnotowanego w drugim trymestrze takiego związku nie ustalono. Wyniki pozostały istotne po uwzględnieniu wieku, wykształcenia, posiadania partnera, zatrudnienia, liczby dzieci oraz tego, czy ciąża była planowana.

Zespół niespokojnych nóg to zaburzenie ruchowe związane ze snem. Objawia się silną potrzebą poruszania nogami, często z nieprzyjemnymi odczuciami; symptomy nasilają się w spoczynku, słabną podczas ruchu i występują głównie wieczorem lub w nocy, utrudniając zasypianie.

Autorzy zaznaczyli, że częstość występowania zespołu w badanej próbie była niższa, niż oczekiwano, a liczba przypadków depresji wśród uczestniczek z tym zespołem była niewielka. Uczestniczki dobrowolnie przystąpiły do badania, a wszystkie dane opierały się na samoocenie. Naukowcy podkreślili, że potrzebne są dalsze badania, aby ustalić, czy leczenie zespołu niespokojnych nóg może zmniejszyć ryzyko depresji okołoporodowej.

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