W Singapurze dokonuje się przeglądu zasad dotyczących zgody rodziców na korzystanie przez osoby niepełnoletnie z pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. Minister zdrowia Ong Ye Kung oświadczył 10 października, że taki wymóg może stać się przeszkodą dla młodych ludzi, którzy nie czują się komfortowo, rozmawiając o swoim stanie z rodzicami. Poinformował o tym Channel NewsAsia.

Według ministra Singapurska Rada Medyczna dokonuje przeglądu wytycznych etycznych, aby lekarze mieli jaśniejsze zasady dotyczące zgody rodziców. Mogą oni otrzymać możliwość kontynuowania leczenia, jeśli leży to w najlepszym interesie pacjenta. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje również zalecenia dla różnych świadczeniodawców.

Różne zasady dostępu do pomocy

Warunki korzystania ze wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego przez osoby niepełnoletnie w kraju różnią się zależnie od placówki. Połączenia z krajową linią mindline 1771 mogą być anonimowe, a organizacje społeczne zazwyczaj nie wymagają zgody rodziców przed udzieleniem wstępnego wsparcia. Jednocześnie szkoły częściej nalegają na zaangażowanie rodziny.

Badacz zdrowia psychicznego i wykładowca Singapurskiego Uniwersytetu Nauk Społecznych Jonathan Kuek zaznaczył, że większość specjalistów nadal prosi o zgodę rodziców w przypadku klientów poniżej 18. roku życia, ponieważ w kraju nie ma powszechnie ustalonego wieku zgody medycznej. Jak powiedział, specjaliści mogą uwzględniać niechęć nastolatka do zaangażowania rodziców, ryzyko pogorszenia się jego stanu bez pomocy, a także zagrożenie samouszkodzeniem lub przemocą.

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Proponują ocenę ryzyka i dojrzałości nastolatka

Niektóre organizacje już stosują bardziej elastyczne podejście. Organizacja charytatywna Limitless wymaga zgody rodziców dla dzieci poniżej 14. roku życia. W przypadku nastolatków w wieku 14–17 lat specjaliści najpierw starają się uzyskać zgodę, jednak w przypadkach możliwej przemocy lub podwyższonego ryzyka szkody mogą ocenić zdolność młodej osoby do samodzielnego wyrażenia zgody na pomoc za pomocą testu kompetencji Gillicka.

Przedstawiciele organizacji pracujących z młodzieżą podkreślają, że wymóg uzyskania zgody we wszystkich przypadkach może pozbawić wsparcia nastolatków z niebezpiecznego lub konfliktowego środowiska rodzinnego. Jednocześnie inni specjaliści wskazują, że udział rodziców jest ważny dla trwałego efektu terapii, zwłaszcza gdy środowisko domowe wpływa na stan psychiczny dziecka.

Kuek zaproponował, aby osoby poniżej 18. roku życia mogły bez zgody rodziców korzystać z usług o niższym poziomie ryzyka, w tym z podstawowego poradnictwa i badań przesiewowych zdrowia psychicznego. Jego zdaniem w przypadku leczenia farmakologicznego i hospitalizacji zgoda rodziców powinna pozostać podstawową zasadą, z wyjątkiem sytuacji nagłych.

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