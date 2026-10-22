W Singapurze społeczne usługi wsparcia zdrowia psychicznego zostaną połączone w nową sieć HealthierMind SG. Ma ona ułatwić ludziom dostęp do pomocy, poprawić koordynację między usługodawcami i zapewnić stabilniejsze finansowanie organizacji społecznych — informuje Channel NewsAsia.

22 października minister zdrowia i minister koordynujący ds. polityki społecznej Ong Ye Kung oświadczył, że istniejące zespoły wsparcia społecznego będą działać w ramach jednolitego systemu finansowania i wskaźników efektywności. Obecnie organizacje muszą spełniać wymogi różnych programów, co może utrudniać ich pracę.

Jednolity system wsparcia

Do istniejących programów należą zespoły wsparcia środowiskowego CREST dla osób z wczesnymi objawami zaburzeń psychicznych oraz zespoły interwencyjne COMIT dla pacjentów z umiarkowanymi stanami. Dla młodzieży działają CREST-Youth i Youth Integrated Teams, a usługi społeczne świadczą także publiczne placówki medyczne, w tym Instytut Zdrowia Psychicznego.

Według Onga nowe podejście zakłada wystarczający podstawowy poziom finansowania, który pozwoli organizacjom utrzymać pracowników i rozwijać zdolności w dziedzinie zdrowia psychicznego. Szkoły mogą również przejść na ocenę potrzeb uczniów według ciężkości ich stanu: mniej złożone przypadki planuje się kierować do organizacji społecznych, a nie wyłącznie do publicznych placówek medycznych.

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Programy dla młodzieży i zgoda rodziców

Zmiany zachodzą w obliczu obaw o zdrowie psychiczne młodzieży: około jeden na trzech młodych Singapurczyków w wieku od 10 do 18 lat zgłasza objawy depresji lub lęku. Od 2027 roku program Grow Well SG zostanie rozszerzony na uczniów pierwszych dwóch klas szkoły średniej. Początkowo zostanie wprowadzony w 20 szkołach, a w 2028 roku — we wszystkich szkołach średnich w kraju.

Uczestnicy programu wraz ze specjalistami medycznymi będą opracowywać indywidualne plany zdrowotne, kładące większy nacisk na odporność psychiczną i radzenie sobie z trudnościami związanymi ze zdrowiem psychicznym. W proces będą angażowani rodzice i opiekunowie.

Ministerstwo Zdrowia przygotowuje również wytyczne dotyczące zgody rodziców dla młodych osób zwracających się o wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego. Resort chce umożliwić im bezpieczne uzyskanie początkowej pomocy, jednocześnie określając właściwy etap włączenia rodziny. Przed przyjęciem wytycznych ministerstwo przeprowadzi konsultacje publiczne, w tym ze specjalistami zdrowia psychicznego.

Rząd planuje także stopniowo wzmacniać rolę lekarzy rodzinnych w udzielaniu takiej pomocy. W 2025 roku w ramach Healthier SG wprowadzono dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej protokoły postępowania w przypadku dużego zaburzenia depresyjnego i uogólnionego zaburzenia lękowego.

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