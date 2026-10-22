23 października w Singapurze rozpocznie się drugi etap dystrybucji masek przeciwsmogowych. Wszyscy obywatele kraju w wieku od 60 lat będą mogli otrzymać po dwie maski, a próg wieku dla seniorów obniżono z 67 lat, informuje Channel NewsAsia.

Rozszerzenie grona uprawnionych

Osoby, które otrzymały już maski podczas pierwszego etapu, mogą odebrać kolejne dwie. Ludzie, którzy wcześniej byli uprawnieni, ale nie skorzystali z tego prawa, będą mogli od razu odebrać maski za oba etapy w klubach społecznościowych lub specjalnie wyznaczonych automatach.

Minister ds. zrównoważonego rozwoju i środowiska Grace Fu oświadczyła, że władze uwzględniły apele osób powyżej 60. roku życia, które nie mają kart Pioneer Generation ani Merdeka Generation. Prawo do masek mają także posiadacze kart CHAS Orange i Blue, kart zwolnienia z opłat medycznych oraz odbiorcy pomocy ComCare.

Kobiety w ciąży, dzieci w wieku od siedmiu do 16 lat oraz osoby z chorobami takimi jak astma mogą otrzymać maski w klubach społecznościowych. Krewny lub znajomy może odebrać je za inną osobę, używając jej NRIC.

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Jakość powietrza i zapasy masek

Władze rozdają maski standardów N95, KN95, FFP2 i KF94, które zmniejszają narażenie na cząstki smogu. Według grupy zadaniowej ds. smogu maski otrzymało już około 22% osób uprawnionych.

Według stanu na godzinę 13:00 22 października godzinowe wskaźniki stężenia pyłu drobnego PM2.5 we wszystkich rejonach Singapuru mieściły się w normie. Jednocześnie Grace Fu wezwała mieszkańców do przygotowania się na możliwe pogorszenie jakości powietrza. Wcześniej, 14 października, wskaźnik PM2.5 w zachodnim Singapurze osiągnął 288 — najwyższy poziom od 2015 roku, a 18 października 24-godzinny indeks zanieczyszczenia powietrza osiągnął tam 230.

Pomoc dla handlu i biznesu

Ministerstwo Zdrowia wykorzysta krajowe zapasy, aby uzupełnić półki z maskami w sieciach Sheng Siong, Giant i Cold Storage. Część lokali gastronomicznych poinformowała o spadku sprzedaży nawet o 70% z powodu mniejszej liczby klientów. Według minister władze zbiorą opinie przedsiębiorców i zdecydują, czy potrzebują oni dodatkowego wsparcia.

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