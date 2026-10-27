Przegląd systematyczny prowadzony przez Manuelę Lureiro Ferreirę z australijskiego Instytutu Globalnego Zdrowia George’a wykazał, że szereg niefarmakologicznych i niechirurgicznych metod leczenia bólu dolnej części pleców może być opłacalny ekonomicznie. Jak informuje News-Medical, badanie opublikowano 27 października 2026 roku w czasopiśmie PLOS Medicine.

Analiza 20 badań

Autorzy przeanalizowali 20 badań przeprowadzonych w latach 2005–2026 z udziałem łącznie 14 884 osób. Rozpatrywali prace dotyczące interwencji zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia, brytyjski Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonalenia Opieki Medycznej (NICE) oraz Północnoamerykańskie Towarzystwo Kręgosłupa.

Oceniane metody obejmowały jogę, akupunkturę, masaż, terapię psychologiczną, manualne interwencje na kręgosłupie, ćwiczenia fizyczne i plany żywieniowe. Porównywano je z określonymi formami opieki podczas pierwszej konsultacji lub z brakiem leczenia.

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Które podejścia okazały się skuteczne

Wśród poszczególnych rodzajów terapii joga, terapia poznawczo-behawioralna, wsparcie w samokontroli stanu zdrowia, edukacja służąca zmniejszeniu lęku oraz redukcja stresu oparta na uważności mogły obniżać koszty opieki medycznej i poprawiać wyniki w porównaniu ze standardową opieką.

Bardziej opłacalne ekonomicznie niż standardowa opieka okazały się także dwa podejścia łączone: połączenie zaleceń ze stopniowym zwiększaniem aktywności w miejscu pracy oraz połączenie diety z aktywnością fizyczną. Wniosek ten wyciągnięto przy progu gotowości do zapłaty wynoszącym 20 tys. funtów szterlingów, zalecanym przez NICE.

Wszystkie badania uwzględnione w przeglądzie przeprowadzono w krajach o wysokich dochodach, a metody oceny opłacalności ekonomicznej różniły się między pracami. Według Ferreiry inwestycje w oparte na dowodach ćwiczenia, metody fizyczne i wsparcie psychologiczne mogą poprawić stan osób z bólem dolnej części pleców oraz zmniejszyć obciążenie systemów ochrony zdrowia.

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