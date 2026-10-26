Biuro Krajowego Koordynatora ds. Technologii Informacyjnych w Ochronie Zdrowia zniosło 14 z 60 kryteriów certyfikacji systemów elektronicznej dokumentacji medycznej. Decyzję zawiera długo oczekiwana ostateczna wersja przepisów.

Zmiany w certyfikacji

Kryteria stosowano do certyfikacji systemów elektronicznej dokumentacji medycznej sprzedawanych między innymi przez Epic i Oracle. Kolejne siedem kryteriów w ostatecznej wersji przepisów zostało istotnie zmienionych.

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Zmiany dotyczą kolejnej wersji przepisów dotyczących danych medycznych, technologii i interoperacyjności systemów. Ich deklarowanym celem jest przyspieszenie innowacji w technologiach medycznych, informuje STAT News.

Zastrzeżenia komentatorów

W wielu przypadkach administracja zniosła lub zmieniła wymogi certyfikacyjne mimo sprzeciwu komentatorów. Ostrzegali oni, że takie zmiany mogą osłabić ochronę i poufność wrażliwych informacji medycznych. Komentatorzy wyrażali również obawy dotyczące osłabienia działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa produktów wykorzystujących sztuczną inteligencję.

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