Badanie wykorzystujące dane brytyjskiego UK Biobank wykazało, że osoby z cukrzycą typu 2, chorobami serca lub po udarze, które dobrze śpią, mają nieco lepsze wyniki poznawcze i większą objętość mózgu niż pacjenci z tymi samymi schorzeniami, ale gorszym snem. O wynikach badania Instytutu Karolinska informuje News-Medical.

Dane ponad 400 tysięcy uczestników

Naukowcy wykorzystali dane ponad 400 tysięcy osób w średnim i starszym wieku z UK Biobank. Ponad 54 tysiące uczestników miało co najmniej jedną chorobę kardiometaboliczną — cukrzycę typu 2, chorobę serca lub przebyty udar. Dla niemal 35 tysięcy uczestników dostępne były również wyniki rezonansu magnetycznego mózgu.

Sen oceniano na podstawie pięciu wskaźników zgłaszanych przez samych uczestników: długości snu, rytmu okołodobowego, bezsenności, chrapania i senności w ciągu dnia. Wyniki pracy opublikowano w Journal of the American Heart Association.

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Testy poznawcze i MRI

Uczestnicy z chorobami kardiometabolicznymi i lepszymi wskaźnikami snu nieco lepiej wykonywali testy ogólnych zdolności poznawczych, rozwiązywania zadań i szybkości przetwarzania informacji. Odnotowano u nich także większą całkowitą objętość mózgu oraz większe objętości istoty szarej i białej.

Związek między snem a strukturą mózgu był wyraźniejszy wśród osób z cukrzycą typu 2, chorobami serca lub udarem niż wśród uczestników bez tych schorzeń. Badaczka Centrum Badań nad Starzeniem się Instytutu Karolinska Abigail Dove zaznaczyła, że zdrowy sen może łagodzić część niekorzystnych skutków chorób kardiometabolicznych dla mózgu.

Finansowanie badania

Pracę finansowały między innymi Strategiczny Program Badań nad Cukrzycą Instytutu Karolinska, Fundacja Alzheimera, Szwedzka Rada Badań ds. Zdrowia, Życia Zawodowego i Dobrobytu, Szwedzkie Towarzystwo Badań Medycznych oraz Fundacja Demencji.

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