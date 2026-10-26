W randomizowanym badaniu klinicznym fazy IIb aerozol do nosa z syntetyczną mebufoteniną, znaną również jako 5-MeO-DMT, wykazał zmniejszenie objawów depresji u pacjentów, którym nie pomogło kilka leków przeciwdepresyjnych. W badaniu uczestniczyły 193 osoby z umiarkowanym lub ciężkim dużym zaburzeniem depresyjnym w placówkach medycznych w Australii, Europie i USA, informuje ScienceAlert.

Jednorazowe zastosowanie leku

W trakcie obecnego epizodu depresyjnego uczestnicy bezskutecznie wypróbowali od dwóch do pięciu leków przeciwdepresyjnych. Zostali losowo przydzieleni do grup, które jednorazowo otrzymały aerozol do nosa z 0,3 mg, 8 mg lub 12 mg substancji czynnej. Pacjenci nie wiedzieli, jaką dokładnie dawkę otrzymali.

Naukowcy zastosowali syntetyzowaną czystą postać 5-MeO-DMT, a nie jad ropuchy pustynnej Sonora Incilius alvarius, z którą wiąże się ten związek psychoaktywny. Przed sesją, w jej trakcie i po niej uczestnicy otrzymywali wsparcie psychologiczne.

Według badania ostry efekt psychodeliczny zwykle ustępował po około godzinie, a większość uczestników była gotowa opuścić sesję terapeutyczną mniej więcej dwie godziny po podaniu leku. Pacjenci zwykle odczuwali poprawę po dwóch dniach, a efekt utrzymywał się przez co najmniej osiem tygodni.

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Wyniki i ograniczenia

Dawki 8 mg i 12 mg przewyższały dawkę 0,3 mg w skalach depresji odpowiednio o 6,2 i 5,3 punktu. Do kolejnej, III fazy badań wybrano dawkę 8 mg, ponieważ według oceny autorów miała ona najlepszy stosunek bezpieczeństwa do skuteczności. Na tym etapie lek zostanie przebadany na większej liczbie osób i porównany z innymi metodami leczenia.

Większość uczestników zgłaszała działania niepożądane, jednak niemal wszystkie były łagodne lub umiarkowane i wystąpiły w dniu podania: ból głowy, nudności i ból nosa. Jednocześnie u jednego uczestnika podczas leczenia doszło do dwóch ciężkich napadów paniki.

Psychofarmakolog Chittaranjan Andrade, który nie brał udziału w badaniu, zwrócił uwagę, że średnia poprawa u pacjentów wyniosła około 30%, a wskaźniki odpowiedzi na terapię i remisji były niższe niż te zwykle obserwowane przy ketaminie i terapii elektrowstrząsowej. Zaznaczył również, że z badania wykluczono osoby z objawami samobójczymi, dlatego bezpieczeństwo i skuteczność mebufoteniny w tej grupie pozostają nieokreślone.

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