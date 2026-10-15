Naukowcy powiązali trwałą poprawę kliniczną u osób z depresją lekooporną, u których zastosowano głęboką stymulację mózgu, ze stymulacją trzech szlaków istoty białej. Jak podaje News-Medical, wyniki mogą pomóc w dokładniejszym określaniu celów dla tej badanej metody leczenia.

Trzy szlaki nerwowe

Badanie, opublikowane 1 października w American Journal of Psychiatry, objęło największą dotąd wielokohortową grupę pacjentów, u których zastosowano głęboką stymulację zakrętu obręczy podspoidłowego w leczeniu depresji lekoopornej. W niezależnych grupach uczestników trwałą poprawę kliniczną powiązano ze stymulacją pęczka obręczy, kleszczy mniejszych oraz przyśrodkowego pęczka haczykowatego / brzusznego szlaku migdałowatego.

Głęboka stymulacja mózgu polega na chirurgicznym wszczepieniu elektrod, które dostarczają impulsy elektryczne do określonych obwodów mózgowych. Jest badana jako możliwa opcja dla osób z ciężką i długotrwałą depresją, która niewystarczająco reaguje na standardowe metody terapii.

Ukierunkowanie na połączenia mózgu

Autorzy zastosowali modele pól elektrycznych wytwarzanych przez stymulację oraz mapy strukturalnych połączeń mózgu. Sprawdzili, jak konsekwentnie stymulacja docierała do wcześniej zidentyfikowanych szlaków w danych z kilku badań klinicznych, w tym badania BROADEN i kohorty Uniwersytetu w Toronto.

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Po dwóch latach leczenia u pacjentów, którzy nie odpowiedzieli na terapię w różnych ośrodkach, stwierdzono brak zaangażowania lewego pęczka obręczy. Jednocześnie badacze nie sprawdzali, czy przesunięcie elektrod w celu dotarcia do tego szlaku poprawiłoby wyniki.

Ograniczenia badania

Naukowcy zaznaczyli, że stymulacja zidentyfikowanych szlaków prawdopodobnie nie jest jedynym czynnikiem odpowiedzi na leczenie. Dalsze badania powinny ustalić, którzy pacjenci najprawdopodobniej odniosą korzyść z takiej interwencji oraz jak z czasem dostosowywać parametry stymulacji.

Dla części uczestników nie były dostępne indywidualne dane z dyfuzyjnego rezonansu magnetycznego, dlatego w większości analiz wykorzystano uogólnione mapy połączeń mózgowych. W kohorcie Emory wyniki były podobne przy porównaniu uogólnionych map z indywidualnymi danymi z dyfuzyjnego rezonansu magnetycznego.

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