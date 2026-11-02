Międzynarodowa grupa naukowców pod kierownictwem Uniwersytetu Northumbrii opracowała i zwalidowała pięcioczynnikową skalę do identyfikowania osób starszych o podwyższonym ryzyku rozwoju demencji w krajach o niskich i średnich dochodach. Narzędzie stworzono na podstawie danych ponad 11 tys. osób starszych z siedmiu krajów na trzech kontynentach, informuje News-Medical.

Badanie opublikowano w American Journal of Epidemiology. Autorzy zaznaczają, że około 60% osób z demencją na świecie mieszka w krajach o niskich i średnich dochodach. Większość istniejących modeli prognostycznych opracowano na podstawie danych z zamożniejszych państw i gorzej działają one w innych warunkach.

Pięć czynników ryzyka

Do obliczenia wyniku nie są potrzebne badania krwi, skany mózgu ani specjalistyczny sprzęt. Dane można zebrać podczas rozmowy z osobą starszą, a w razie potrzeby — z członkiem jej rodziny lub opiekunem.

wiek — ryzyko wyraźnie wzrasta po 70. roku życia i szybciej po 80. roku życia;

aktywność społeczna, w tym kontakt z rodziną i przyjaciółmi oraz udział w grupach społecznych lub religijnych;

codzienna aktywność fizyczna w pracy i w domu;

podwyższone ciśnienie krwi;

zauważalna zmiana zdolności do zarządzania pieniędzmi.

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Wyniki walidacji modelu

Łączny wynik skali wynosi od 0 do 9 punktów. Według obliczeń badaczy zero punktów odpowiada prawdopodobieństwu rozwoju demencji w ciągu trzech lat wynoszącemu około 1%, natomiast dziewięć punktów — niemal 19%.

Model opracowano i przetestowano na danych z Chin, Kuby, Dominikany, Portoryko, Wenezueli, Meksyku i Peru. Jego wskaźnik dokładności wyniósł 0,75, co przekracza poziom 0,70 określony w materiale jako użyteczny klinicznie.

Autorzy podkreślają, że skala jest przeznaczona przede wszystkim do badań i rekrutacji uczestników do przyszłych badań klinicznych, a nie do masowych badań przesiewowych populacji. Wzywają także do jej przetestowania w regionach nieobjętych obecną pracą, w tym w Azji Południowej, na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej oraz w krajach Afryki Subsaharyjskiej.

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