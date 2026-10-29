Sąd federalny w Massachusetts zablokował stosowanie nowej definicji „medycznej kruchości” na potrzeby wyjątków od wymogów dotyczących pracy w programie Medicaid. Sędzia Sądu Okręgowego USA w Massachusetts Richard D. Stearns orzekł, że federalne przepisy zbyt mocno zawężały krąg osób, które można uznać za zbyt chore do pracy.

Stały nakaz sądowy

Jak informuje STAT News, sąd wydał stały nakaz sądowy zakazujący egzekwowania tej definicji. Decyzja nie wstrzymuje ogólnego wprowadzania wymogów dotyczących pracy w Medicaid, ale przewiduje szersze wyjątki dla osób z chorobami lub niepełnosprawnościami.

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Stearns zaznaczył również, że stany nie miały wystarczająco dużo czasu ani zasobów, aby przebudować systemy weryfikacji uprawnień do udziału w programie. Pozew przeciwko nowym przepisom złożyło ponad dwa tuziny stanów.

Ryzyko utraty ubezpieczenia

Zdaniem sędziego powodowie wykazali, że stosowanie wymogów w ich ówczesnym kształcie mogło spowodować nieodwracalną szkodę. W orzeczeniu wskazano, że egzekwowanie niezgodnej z prawem definicji mogło doprowadzić do utraty ochrony Medicaid przez osoby wrażliwe, które w przeciwnym razie byłyby do niej uprawnione i potrzebowały ciągłej opieki medycznej.

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