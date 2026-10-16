Naukowcy z Tufts University School of Medicine oraz Boston University ustalili, że mieszanina powszechnie występujących bisfenoli może zaburzać rozwój prawidłowej tkanki piersi w modelach laboratoryjnych. Jak podaje News-Medical, wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences.

Organoidy z tkanek 13 dawczyń

Na potrzeby badania naukowcy wyhodowali trójwymiarowe organoidy z tkanki piersi przekazanej przez 13 zdrowych młodych kobiet. Takie modele zawierają kilka typów komórek i odtwarzają pewne aspekty rozwoju ludzkiej tkanki piersi.

Przez około trzy tygodnie organoidy poddawano działaniu pojedynczych substancji chemicznych i ich mieszanin. Wśród nich były substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego, wpływające na metabolizm, a także znane lub prawdopodobne czynniki rakotwórcze. Następnie autorzy analizowali zmiany aktywności genów i modyfikacje DNA.

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Bardziej wyraźny efekt połączenia substancji

Najwyraźniejszy wynik uzyskano dla mieszaniny trzech bisfenoli — BPA, BPS i BPF. Osobno substancje te powodowały stosunkowo niewiele zmian w organoidach. Jednak ich połączenie w niskich stężeniach, porównywalnych z poziomami wykrywanymi w ludzkiej krwi i moczu, zaburzało prawidłowy rozwój tkanki w organoidach większości dawczyń.

Zespół porównał również zmiany molekularne związane z działaniem mieszaniny bisfenoli z danymi dotyczącymi raka piersi u ludzi. Ten profil molekularny był najsilniej reprezentowany w danych pacjentek z inwazyjnym rakiem zrazikowym — typem raka piersi, który nie zawsze tworzy wyczuwalny guzek i może być trudny do wykrycia w mammografii.

Autorzy podkreślają, że badanie nie dowodzi, iż substancje te powodują raka, ani nie ustala mechanizmu, w którym odnotowane zmiany molekularne mogłyby być związane z chorobami. Do zweryfikowania wyników potrzebne są dalsze badania z udziałem większej i bardziej zróżnicowanej grupy dawczyń, a także obejmujące szerszy zakres substancji chemicznych i ich mieszanin.

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