Neurobiolożka Susana Carmona podsumowała w książce A Mother's Brain badania dotyczące tego, jak ciąża i przejście do macierzyństwa wpływają na mózg. Jak podaje News-Medical, autorka postrzega ciążę jako jeden z okresów istotnej neuroplastyczności w dorosłym życiu.

Zmiany struktury i sieci mózgowych

W materiale wskazano, że ciąża może zmieniać objętość istoty szarej i objętość kory mózgowej, jednocześnie wzmacniając niektóre cechy istoty białej mózgu. Przebudowa może również dotyczyć sieci mózgowych związanych z poznaniem społecznym i rozumieniem innych ludzi.

Zgodnie z opisem w książce takie zmiany mogą potencjalnie pomagać matkom lepiej odczuwać potrzeby niemowląt. Część zmian może utrzymywać się przez lata po porodzie. Carmona analizuje również rolę procesów hormonalnych i immunologicznych, łożyska oraz doświadczenia przejścia do rodzicielstwa w zmianach w mózgu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Badania nad mózgiem matki

Carmona założyła w Madrycie laboratorium Neuromaternal, które bada, jak ciąża i macierzyństwo zmieniają ludzki mózg. Prowadzi międzynarodowe projekty badawcze i tworzy bazę danych śledzącą zmiany w mózgach matek od okresu przed poczęciem do kilku lat po narodzinach dziecka.

W materiale wspomniano także o zjawisku, w którym komórki z materiałem genetycznym dziecka mogą przenikać do organizmu matki i potencjalnie pozostawać w jej mózgu przez dziesięciolecia, a nawet przez całe życie. Autorka przeciwstawia to podejście rozpowszechnionemu wyobrażeniu o „mózgu mamy” jako wyłącznie pogorszeniu funkcji poznawczych, traktując te zmiany jako możliwą adaptację do potrzeb macierzyństwa.

Czytaj nas na