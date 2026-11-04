Władze Tasmanii w Australii ogłosiły inwestycję w wysokości 40 mln dolarów w ciągu trzech lat, aby poprawić usługi endoskopowe. Według minister zdrowia stanu Bridget Archer finansowanie ma zapewnić wykonanie 9 tys. procedur i pomóc zlikwidować kolejkę pacjentów kategorii 1 do końca czerwca 2028 roku, informuje ABC News Australia.

Kolejka do pilnych procedur rośnie

Według danych Departamentu Zdrowia Tasmanii liczba pacjentów na liście oczekujących na endoskopię kategorii 1 wzrosła z 2878 w lipcu 2024 roku do 3864 w czerwcu tego roku. Do tej kategorii zalicza się najpilniejsze przypadki, w których zaleca się wykonanie procedury w ciągu 30 dni.

W lipcu 2024 roku 27% procedur dla pacjentów kategorii 1 wykonano w zalecanym terminie. W czerwcu tego roku w ciągu 30 dni przeprowadzono nieco ponad 15% takich endoskopii.

Pacjent czeka ponad trzy miesiące

69-letni emeryt Greg Twigger z Hobart czeka na kolonoskopię już trzy miesiące, choć został zaliczony do kategorii 1. W sierpniu otrzymał pozytywny wynik rutynowego testu przesiewowego: oznacza to wykrycie krwi, ale samo w sobie nie potwierdza obecności raka ani innej choroby.

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Po konsultacji z lekarzem mężczyzna rozważa opłacenie badania w prywatnej klinice. Jak powiedział, poinformowano go, że oczekiwanie do 120 dni jest powszechne.

Archer oświadczyła, że rosnące zapotrzebowanie na usługi endoskopowe częściowo wiąże się z krajowym programem bezpłatnych badań przesiewowych raka jelita dla Australijczyków w wieku od 50 do 74 lat. Zaznaczyła, że finansowanie może zostać przeznaczone między innymi na dodatkowe sobotnie wizyty i zlecanie części procedur zewnętrznym wykonawcom.

Przedstawicielka Tasmanijskiej Partii Pracy Sarah Lovell nazwała ogłoszone finansowanie tymczasowym rozwiązaniem i wyraziła wątpliwość, czy pozwoli ono całkowicie zlikwidować kolejki pacjentów kategorii 1.

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