Tegoprubart lepiej zachowywał funkcję przeszczepionej nerki — News-Medical

W badaniu klinicznym fazy 2 BESTOW lek immunosupresyjny tegoprubart lepiej zachowywał funkcję przeszczepionej nerki niż takrolimus u dorosłych po pierwszym przeszczepieniu nerki. Jak podaje News-Medical, funkcja przeszczepu ustabilizowała się po pierwszym miesiącu leczenia i pozostawała wyższa w grupie tegoprubartu na każdym z opublikowanych etapów obserwacji.

Wyniki po 18 miesiącach

Po 18 miesiącach odnotowano statystycznie istotną przewagę tegoprubartu w zakresie funkcji przeszczepionej nerki. Lek jest nową terapią przeciwciałami anty-CD40L, podczas gdy takrolimus stanowi standard leczenia w schematach immunosupresji.

Spośród 127 pacjentów, którzy otrzymali leczenie w badaniu, 107 ukończyło je do 52. tygodnia. Wśród nich 51 uczestników otrzymywało tegoprubart, a 56 — takrolimus.

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Oceny jakości życia

Odrębna analiza danych BESTOW wykazała większą poprawę zgłaszanych przez pacjentów wskaźników jakości życia w grupie tegoprubartu w porównaniu z takrolimusem. W 52. tygodniu poprawę względem stanu wyjściowego w grupie tegoprubartu odnotowano we wszystkich pięciu podskalach, a w grupie takrolimusu — w czterech z pięciu.

W grupie tegoprubartu większa była również poprawa łącznego wyniku komponentu psychicznego. Całkowity wynik objawów u tych pacjentów obniżył się liczbowo bardziej niż w grupie takrolimusu. Wyniki mają zostać przedstawione podczas ASN Kidney Week 2026, odbywającego się od 22 do 25 października.

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