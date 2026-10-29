Terapeuci zaproponowali osiem podejść do sytuacji, w których dana osoba uważa, że bliscy, znajomi lub współpracownicy ją okłamali. Chodzi zarówno o drobną nieszczerość, jak i ukrywanie ważnych informacji, co może wywołać urazę, nieufność lub poczucie zdrady, informuje Asharq Al-Awsat.

Przyczyny i rodzaje kłamstw

Terapeutka z Los Angeles Laura Sgro zaznacza, że kłamstwa mogą mieć różne motywy i konsekwencje. Jak twierdzi, badacze rozróżniają kłamstwa mające na celu zachowanie relacji oraz kłamstwa dla własnej korzyści. Do pierwszej kategorii należą tak zwane białe kłamstwa — na przykład gdy ktoś mówi, że podoba mu się prezent, choć tak nie jest.

Kłamstwa ukierunkowane na własny interes mogą być sposobem manipulowania okolicznościami lub ukrycia czynu. Osobno wyróżnia się kłamstwo kompulsywne lub patologiczne — zachowanie, w którym osoba mówi nieprawdę pięć lub więcej razy dziennie. Według przytoczonych szacunków może ono dotyczyć od 8% do 13% populacji.

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Jak reagować na podejrzenie nieszczerości

Licencjonowany kliniczny pracownik socjalny Jordan Conrad radzi przed rozmową uwzględnić charakter relacji i zachowanie danej osoby, a także ocenić własną reakcję na możliwą prawdę. Jego zdaniem zbyt ostra odpowiedź na nieprzyjemne słowa może skłonić rozmówcę do ukrywania szczegółów w przyszłości.

Wśród innych zaleceń jest wcześniejsze ustalenie, jakie kwestie należy omówić, zachowanie spokoju oraz pozwolenie danej osobie wyjaśnić swoją wersję wydarzeń. Poważne oskarżenia, podkreśla Conrad, powinny opierać się na istotnych dowodach.

Jeśli osoba podejrzewa gaslighting — manipulację psychologiczną, która zmusza do wątpienia we własną pamięć lub postrzeganie wydarzeń — Sgro radzi zapisywać własne wspomnienia i zachowywać potwierdzenia. Specjaliści zalecają również jasne formułowanie osobistych granic i danie sobie czasu na przeżycie emocji po bolesnej sytuacji. W odzyskaniu poczucia oparcia mogą pomóc znane, przyjemne zajęcia oraz techniki uziemiania, w tym głębokie oddychanie.

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