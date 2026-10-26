Ponad 32% uczestników badania Rutgers Health w wieku od 18 do 29 lat korzystało z ChatGPT i podobnych chatbotów, aby uzyskać informacje o substancjach psychoaktywnych i ich używaniu. Naukowcy z Rutgers przeanalizowali dane z ankiety przeprowadzonej wśród prawie 1 tys. osób, informuje News-Medical.

Jakich informacji szukają w chatbotach

Według wyników pracy opublikowanej w Journal of Medical Internet Research Formative Research respondenci najczęściej szukali informacji o ryzyku i konsekwencjach używania substancji. Około połowa osób, które zwracały się do AI z takimi pytaniami, robiła to co najmniej raz w miesiącu.

Badacze powołują się również na niedawne ankiety, według których 66% młodych ludzi korzysta z AI do wyszukiwania informacji, uzyskiwania porad medycznych i w innych celach. Celem nowej analizy było osobne zbadanie wykorzystania generatywnej AI do zapytań związanych z substancjami.

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Obawy naukowców

Główna autorka badania Mireia Triguero Roura zaznaczyła, że odpowiedzi chatbotów mogą powielać dezinformację. Zdaniem badaczy może to prowadzić do niedostatecznie poinformowanych lub ryzykownych zachowań młodych ludzi dotyczących używania substancji.

Autorzy ustalili również, że czarnoskórzy uczestnicy oraz mężczyźni częściej korzystali z AI do zapytań o substancje. Według oceny Triguero Roury różnice w takich praktykach mogą wyjaśniać różnice w dostępie do opieki medycznej, stygmatyzacja, poziom zaufania i sposoby poszukiwania informacji medycznych. Jednocześnie ankietowani młodzi ludzie ogólnie wysoko oceniali wiarygodność, rzetelność i przydatność narzędzi AI.

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