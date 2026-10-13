Naukowcy ze Szpitala Uniwersyteckiego w Oslo w Norwegii powiązali długotrwałe stosowanie sterydów anaboliczno-androgennych z pogrubieniem ściany lewej komory serca oraz pogorszeniem jej funkcji pompowania u mężczyzn uprawiających trening siłowy. Jak informuje News-Medical, wyniki niemal 10-letniej obserwacji opublikowano w czasopiśmie European Heart Journal Cardiovascular Imaging.

Naukowcy obserwowali uczestników wcześniejszego badania przeprowadzonego w latach 2017–2019. W dalszej obserwacji uczestniczyło 70 mężczyzn stosujących sterydy oraz 35 uczestników grupy kontrolnej, którzy ich nie stosowali. Wśród uczestników, którzy wcześniej stosowali sterydy anaboliczno-androgenne, 35 kontynuowało ich stosowanie, 15 zaprzestało, 14 powstrzymywało się od nich, a sześciu ponownie zaczęło je stosować.

Zmiany w pracy lewej komory

U mężczyzn, którzy nadal stosowali sterydy, odnotowano utrzymujące się pogrubienie mięśnia sercowego, słabsze skurcze lewej komory oraz pogorszenie jej zdolności do rozkurczania się między uderzeniami. Według kierowniczki badania, Vibeke M. Almaas, nawet niższe dawki preparatów były związane z takimi zmianami. U 17% uczestników, którzy nadal stosowali sterydy anaboliczno-androgenne, funkcja serca była istotnie obniżona.

Badacze zbierali dane za pomocą ankiet i wywiadów klinicznych, analizowali próbki krwi i moczu oraz wykonywali echokardiografię. Uwzględnili również informacje o treningach, spożyciu alkoholu, paleniu tytoniu, używaniu narkotyków, objawach ze strony serca oraz leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego.

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Poprawa po całkowitym odstawieniu

Zmniejszenie dawek sterydów, zgłaszane przez część uczestników, nie wiązało się z poprawą stanu serca. Natomiast u 15 mężczyzn, którzy całkowicie zaprzestali stosowania preparatów, wskaźnik masy lewej komory obniżył się o 19% — ze 112 do 91 g/m². Wskaźnik ten odpowiadał poziomowi w grupie kontrolnej.

Frakcja wyrzutowa lewej komory u uczestników, którzy przestali przyjmować sterydy, wzrosła z 48% do 54%. Jednocześnie w grupie kontrolnej wynosiła ona 60%. Wśród osób, które nadal stosowały preparaty, leczenie wysokiego ciśnienia wiązało się z poprawą frakcji wyrzutowej o 11%, ale nie ze zmniejszeniem grubości mięśnia sercowego.

Autorzy zaznaczyli, że badanie ma ograniczenia: niewielką liczbę uczestników, samoocenę stosowania sterydów, a także możliwy wpływ stylu życia, stymulantów, nadciśnienia i innych stanów zdrowotnych na wyniki.

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