Naukowcy z University College London (UCL) wraz z zespołem z Uniwersytetu Cambridge opracowali komputerowe modele guzów, aby prognozować odpowiedź na leczenie potrójnie ujemnego raka piersi. Podczas testów na danych 31 pacjentów program prawidłowo przewidział, czy leczenie będzie skuteczne, w 74% przypadków, podaje News-Medical.

Cyfrowe bliźniaki guzów

Na potrzeby badania naukowcy stworzyli cyfrowe bliźniaki guzów uczestników badania klinicznego PARTNER, wykorzystując ich informacje genetyczne. W modelach odtworzono schematy stosowane w badaniu: samą chemioterapię, chemioterapię w połączeniu z olaparybem oraz scenariusz bez leczenia.

Olaparyb stosuje się w niektórych przypadkach potrójnie ujemnego raka piersi. Ten agresywny, szybko rosnący typ nowotworu stanowi około 15% wszystkich przypadków raka piersi. Komórki tego nowotworu nie mają receptorów estrogenowych, progesteronowych ani białka HER2, dlatego terapia hormonalna i leki ukierunkowane na HER2 nie działają.

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Logiczne rozumowanie modelu

Autorzy zastosowali symboliczną sztuczną inteligencję opartą na logicznym rozumowaniu, a nie na prognozowaniu. Według zespołu umożliwia to lekarzom zobaczenie i sprawdzenie logiki, według której program proponuje opcje terapii, w przeciwieństwie do nieprzejrzystych modeli typu „czarna skrzynka”.

U 12 z 13 pacjentów, którzy nie uzyskali pełnej odpowiedzi na leczenie, modele wskazały co najmniej jedną dodatkową ukierunkowaną opcję leczenia, która mogłaby poprawić wynik. W przypadku 10 z nich modele przewidziały tak wysoką odpowiedź, że po takim leczeniu w piersi i węzłach chłonnych prawdopodobnie nie wykryto by raka inwazyjnego.

Kierująca badaniem profesor Jasmin Fisher zaznaczyła, że system jest rozpatrywany jako narzędzie wspierające decyzje kliniczne, a nie jako zastępstwo lekarza. Wyniki opisano w artykule w czasopiśmie Cell Reports Medicine. Badanie PARTNER, którego dane wykorzystano do modelowania, trwało od 2016 do 2024 roku.

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