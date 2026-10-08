Naukowcy z Politechniki w Grazu (TU Graz) w Austrii ustalili, że algorytmiczne kanały krótkich filmów mogą szczególnie utrudniać osobom z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) zaprzestanie oglądania. W badaniu wzięły udział 302 osoby, informuje News-Medical.

Utrata poczucia czasu

Chodzi o serwisy takie jak TikTok, Instagram Reels i YouTube Shorts, gdzie po przewinięciu automatycznie ładuje się nowy film. Taki format tworzy nieprzerwany strumień treści bez wyraźnego momentu zakończenia oglądania.

Uczestnicy badania z ADHD i bez niego równie wysoko oceniali zgodność rekomendowanych filmów z własnymi zainteresowaniami. Jednocześnie osoby z ADHD zgłaszały, że trudno im było uświadomić sobie, ile czasu upłynęło podczas przewijania kanału. Z tego powodu często pozostawały na platformie dłużej, niż planowały, i miały trudności ze świadomym przerwaniem oglądania.

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Obciążenie emocjonalne po oglądaniu

Naukowcy nazwali ten stan „pułapką zaangażowania”: rekomendacje wydają się użytkownikowi trafne, ale jednocześnie osobie trudno jest oderwać się od ekranu i świadomie kontrolować swoje zachowanie. Badacze zauważyli, że ADHD wiąże się między innymi z zaburzeniami funkcji wykonawczych — kontroli impulsów, zarządzania czasem i samoregulacji.

Zgodnie z wynikami ankiety negatywne odczucia nie zawsze znikały po zamknięciu aplikacji. Uczestnicy z ADHD opisywali poczucie winy i żalu, uznawali czas poświęcony na filmy za mało wartościowy, wskazywali, że odkładali zaplanowane sprawy, a także zgłaszali pogorszenie nastroju.

Propozycje dla platform

Zespół kierowany przez Elisabeth Lex z Instytutu Informatyki Zorientowanej na Człowieka TU Graz wezwał deweloperów do uwzględniania neuroróżnorodności podczas projektowania cyfrowych interfejsów. Uczestnicy badania wyrazili zainteresowanie takimi narzędziami jak stały maksymalny limit filmów na jedną sesję oraz stałe wizualne wyświetlanie czasu. Zdaniem autorów projektowanie platform powinno wspierać poczucie czasu i świadomą kontrolę użytkowników, a nie koncentrować się wyłącznie na maksymalizacji zaangażowania.

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