Naukowcy z King's College London w Wielkiej Brytanii przeanalizowali 12 powszechnych rodzajów świeżych warzyw i owoców i ustalili, że w 10 przypadkach części roślin, które zwykle się wyrzuca, zawierały więcej błonnika pokarmowego niż części zazwyczaj spożywane. Chodzi między innymi o skórki, nasiona, głąby i łodygi, informuje News-Medical.

Badanie opublikowano w recenzowanym czasopiśmie International Journal of Food Sciences and Nutrition. Autorzy wskazali, że składniki zwykle niewykorzystywane jako żywność stanowiły od 25% do 48% całkowitej masy badanych produktów.

Wyniki analizy laboratoryjnej

Naukowcy porównali zawartość całkowitego błonnika pokarmowego w zwyczajowo jadalnych częściach produktów oraz w składnikach, które często trafiają do odpadów. Wśród badanych produktów były dynia piżmowa, słodka papryka, brokuły, kiwi, ananas i arbuz.

W skórce arbuza wykryto 2,10 g błonnika na 100 g. W skórce i nasionach dyni piżmowej — 9,25 g na 100 g. Skórka i głąb ananasa zawierały o 453,7% więcej błonnika niż jego miąższ. Jednocześnie łodygi brokułów miały o 28,4% mniej błonnika niż zwykle spożywane różyczki.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Postrzeganie nietypowych części produktów

Naukowcy opracowali również menu zgodnie z podejściem „od korzenia po wierzchołek”. Przed jego wprowadzeniem koncepcję sprawdzono w grupie fokusowej złożonej z 40 pracowników i studentów uniwersytetu.

Uczestnicy wskazali jako bariery dyskomfort psychologiczny związany ze spożywaniem takich części roślin, obawy dotyczące ich trawienia oraz brak informacji żywieniowych w internecie, w tym w mediach społecznościowych. Według autorów właściwości odżywcze, przede wszystkim zawartość błonnika, były dla uczestników silniejszą motywacją do zmiany nawyków żywieniowych niż względy środowiskowe.

Naukowcy podkreślili, że badanie objęło tylko 12 rodzajów produktów, a wszystkie próbki analizowano na surowo. Dlatego sposoby przygotowania mogą wpływać na zawartość i trawienie błonnika pokarmowego.

Czytaj nas na