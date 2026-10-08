Niektóre leki przeciwpadaczkowe mogą zmniejszać skuteczność wybranych hormonalnych metod antykoncepcji z powodu interakcji lekowych. Wynika to z badania opublikowanego 7 października 2026 roku w czasopiśmie Neurology, informuje News-Medical.

Dane z badania

Naukowcy przeanalizowali dokumentację medyczną 21 923 osób z padaczką, którym przepisano hormonalne środki antykoncepcyjne mogące podlegać interakcjom lekowym, a także leki przeciwpadaczkowe indukujące enzymy.

U 7 154 uczestników, czyli 32,6%, odnotowano co najmniej jeden okres trwający 14 dni lub dłużej, w którym nakładały się recepty na środek antykoncepcyjny i lek przeciwpadaczkowy. Średnio taki okres trwał około siedmiu miesięcy.

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Jakie leki i metody badano

Badacze analizowali złożone doustne środki antykoncepcyjne, tabletki zawierające wyłącznie progestagen, plastry antykoncepcyjne, krążki dopochwowe i implanty podskórne. Wśród leków przeciwpadaczkowych indukujących enzymy znalazły się między innymi karbamazepina, okskarbazepina, fenobarbital, fenytoina i topiramat.

Autorka pracy Laura Kirkpatrick z School of Medicine Uniwersytetu w Pittsburghu zaznaczyła, że takie interakcje nie wpływają na wszystkie metody antykoncepcji. Jej zdaniem świadome poradnictwo może pomóc osobom z padaczką wybrać metodę odpowiadającą ich potrzebom i stanowi zdrowia.

Ograniczenia pracy

Badanie nie oceniało wyników ciąż i nie ustaliło, czy u uczestników wystąpiły przypadki nieskuteczności antykoncepcji. Dane dotyczące recept również nie potwierdzają, czy uczestnicy przyjmowali leki zgodnie z zaleceniami. Pracę wsparły Narodowe Instytuty Zdrowia USA.

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