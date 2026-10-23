W Madrycie w Hiszpanii połączenie eksperymentalnego leku firmy Tango Therapeutics i Rasonque firmy Revolution Medicines wywołało odpowiedź guza u 82% pacjentów z określonym typem zaawansowanego raka trzustki. Wyniki badania klinicznego przedstawiono na kongresie ESMO, informuje STAT News. Tango Therapeutics podała te dane w piątek.

Ocena po dziewięciu miesiącach

Odpowiedzi na leczenie okazały się trwałe, zauważa portal. Podczas oceny po dziewięciu miesiącach 88% uczestników pozostawało przy życiu bez progresji guza.

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Schemat bez chemioterapii

Schemat leczenia łączy dwa leki celowane i nie obejmuje chemioterapii. Chemioterapia przez długi czas była uważana za standardową metodę leczenia tego agresywnego rodzaju raka. Nowe wyniki wspierają pogląd, że pacjenci z rakiem trzustki mogą odnosić większe korzyści z połączeń leków celowanych niż ze stosowania jednego leku.

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