Naukowcy z Stony Brook University porównali podsumowania wypisowe przygotowane przez duży model językowy z dokumentami napisanymi przez ludzi dla 60 hospitalizacji na oddziałach chorób wewnętrznych. Jak podaje News-Medical, lekarze recenzujący preferowali wersje stworzone przez sztuczną inteligencję w 95% ocenionych hospitalizacji.

Badanie dotyczyło długich i złożonych hospitalizacji trwających od 7 do 21 dni. W takich przypadkach personel medyczny musi podsumować znaczną ilość danych dotyczących leczenia pacjenta, potrzeb lekowych i zmian terapii, nierozwiązanych kwestii medycznych oraz dalszej opieki ambulatoryjnej.

Ocena podsumowań wypisowych

Podejście wykorzystujące duży model językowy opracowano z udziałem klinicystów, uwzględniając informacje potrzebne lekarzom po wypisaniu pacjenta. System porządkował elektroniczną dokumentację medyczną i inne dane oraz w ciągu kilku minut tworzył podstawę podsumowania wypisowego.

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Wypisy oceniali lekarze szpitalni i lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Podsumowania wygenerowane przez model otrzymały wyższe oceny za ogólną jakość, czytelność, dokładność i kompletność. Recenzenci znaleźli w nich również mniej pominiętych szczegółów klinicznych niż w tekstach przygotowanych przez ludzi.

Kontrola lekarza jest konieczna

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej uznali podsumowania AI za łatwiejsze do zrozumienia i wyjaśnienia pacjentom oraz ich opiekunom, a także za bardziej przydatne do dalszego monitorowania. Jednocześnie błędy wykryto w obu typach dokumentów. Autorzy nie stwierdzili statystycznie istotnej różnicy w ocenianej ciężkości ani prawdopodobieństwie szkody związanej z tymi błędami.

Naukowcy podkreślili, że zanim szkic stworzony przez duży model językowy zostanie wykorzystany w dokumentacji medycznej, musi zostać sprawdzony i zatwierdzony przez lekarzy. Kolejne etapy prac obejmują ocenę dokładności, bezpieczeństwa, rzeczywistej oszczędności czasu dla personelu medycznego oraz zgodności narzędzia z procesami klinicznymi. Zespół rozważa również pilotażowe testowanie systemu w codziennej praktyce klinicznej.

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