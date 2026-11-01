Władze pakistańskiego okręgu Bannu na tydzień zakazały przewożenia pasażerów na motocyklach, demonstrowania broni oraz używania pojazdów z przyciemnianymi szybami. Ograniczenia wprowadzono w związku z kampanią szczepień dzieci przeciw polio oraz sytuacją bezpieczeństwa — informuje Dawn.

Ograniczenia będą obowiązywać do 7 listopada

Zarządzenie wydał zastępca komisarza Bannu Zia ur Rehman Khattak. Weszło ono w życie 1 listopada i będzie obowiązywać do 7 listopada zgodnie z artykułem 144 pakistańskiego Kodeksu postępowania karnego.

Według administracji, szef policji okręgowej poinformował o przeprowadzeniu kampanii od 2 do 5 listopada. W zarządzeniu wskazano, że środki zapobiegawcze uznano za konieczne z powodu wcześniejszych ataków na zespoły szczepiące przeciw polio oraz policjantów zapewniających im ochronę, a także z uwagi na obecną sytuację bezpieczeństwa.

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Zakaz demonstrowania broni nie dotyczy pracowników ewidencji gruntów i sekretarzy rad lokalnych, którzy wykonują obowiązki służbowe podczas kampanii. Osobom naruszającym zakaz grozi odpowiedzialność za niewykonanie polecenia urzędnika.

Plan szczepień

Khattak i szef policji okręgowej Shafiullah Gandapur zainaugurowali kampanię 1 listopada, podając dzieciom krople szczepionki przeciw polio. Służby zdrowia planują zaszczepić 228 tys. dzieci w wieku do pięciu lat w 57 radach lokalnych okręgu.

Od początku roku w Pakistanie zarejestrowano siedem przypadków polio, z czego cztery przypadły na dywizję Bannu. Według urzędników dywizja Bannu nadal utrudnia władzom wysiłki na rzecz wyeliminowania wirusa w prowincji Chajber Pasztunchwa. W niedawnym raporcie Światowej Organizacji Zdrowia wskazano, że region stoi przed poważnymi wyzwaniami operacyjnymi i bezpieczeństwa w prowadzeniu wysokiej jakości szczepień.

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