Naukowcy z Centrum Regulacji Genomowej (CRG) w Barcelonie opracowali wskaźnik aktywności sześciu genów, który może poprawić prognozowanie przeżycia pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML). Wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie Science Advances, informuje News-Medical.

Sześć genów do oceny rokowania

Naukowcy opracowali system PHFScore, porównując wyniki eksperymentów na myszach z danymi pacjentów. Zidentyfikowali sześć genów, których aktywność była związana z różnymi wskaźnikami przeżycia. U pacjentów z mniej korzystnymi wynikami wyższa była aktywność genów CARMIL1, HOPX i ALDH1A1, natomiast aktywność CALR, STAR i PHF19 była niższa.

Łączna analiza tych sześciu genów podzieliła pacjentów na grupy o znacząco różnych perspektywach przeżycia. Według starszego autora pracy, profesora ICREA Luciano Di Croce, sam gen PHF19 już dostarcza informacji do prognozowania, ale połączenie go z pozostałymi pięcioma genami czyni ocenę dokładniejszą.

Wyniki doświadczeń i dane pacjentów

Początkowo zespół skupił się na PHF19 — genie należącym do rodziny genów, które hamują aktywność innych genów podczas dojrzewania komórek. W poprzednich badaniach laboratorium Di Croce myszy pozbawione PHF19 miały stan podobny do zespołu mielodysplastycznego: komórki krwi nie dojrzewały prawidłowo i gromadziły się w organizmie.

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W nowej pracy naukowcy wprowadzili gen wywołujący białaczkę do komórek krwi myszy z PHF19 i bez niego. Komórki bez PHF19 tworzyły więcej kolonii w warunkach laboratoryjnych, łatwiej wszczepiały się po przeszczepieniu myszom i pozostawały w niedojrzałym stanie podobnym do komórek macierzystych. Takie komórki w dużej mierze nie reagowały również na leki chemioterapeutyczne stosowane do stymulowania dojrzewania komórek białaczkowych.

W porównaniu z danymi ludzkimi podobny wzorzec molekularny wykryto również u pacjentów. Wśród młodszych dorosłych leczonych z powodu AML pacjenci z najniższym poziomem PHF19 żyli krócej i rzadziej osiągali remisję po standardowej chemioterapii: remisja wystąpiła u mniej niż połowy z nich, podczas gdy wśród pacjentów z najwyższym poziomem PHF19 wskaźnik ten sięgał do 85%.

Autorzy uważają, że PHFScore może stać się podstawą przyszłych testów prognostycznych. Od pacjentów z podejrzeniem AML już pobiera się próbkę szpiku kostnego, a pomiar aktywności sześciu genów może być prostszy i tańszy niż szersze profilowanie genetyczne.

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