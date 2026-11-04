Naukowcy z Wolnego Uniwersytetu w Brukseli (ULB) w Belgii ustalili, że różne komórki odpornościowe tworzą odrębne mikrośrodowiska wokół komórek nowotworowych i w różny sposób wpływają na ich zdolność do rozprzestrzeniania się w organizmie. Jak podaje News-Medical, wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie Nature Cancer.

Naukowcy badali przejście nabłonkowo-mezenchymalne — proces, podczas którego komórki guza osłabiają więzi z sąsiednimi komórkami i stają się bardziej ruchliwe. Szczególną uwagę poświęcili pośredniemu, czyli hybrydowemu, stanowi tego przejścia: według autorów takie komórki najskuteczniej tworzą przerzuty.

Dwa typy mikrośrodowiska

Badacze ustalili, że hybrydowe komórki nowotworowe są otoczone neutrofilami, rodzajem leukocytów. Natomiast w pobliżu komórek na późnym etapie przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego przeważały makrofagi.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Eksperymenty na myszach wykazały, że po usunięciu neutrofili zmniejszała się liczba hybrydowych komórek nowotworowych, podobnie jak liczba przerzutów w płucach. Usunięcie makrofagów natomiast zwiększało liczbę komórek w stanie hybrydowym, lecz nie wpływało na powstawanie przerzutów do płuc.

Sygnały molekularne

Według autorów neutrofile wydzielają cząsteczkę onkostatynę M, która sprzyja przejściu komórek nowotworowych w stan hybrydowy. Gdy myszom podawano lek blokujący onkostatynę M, liczba takich komórek się zmniejszała. Makrofagi z kolei wytwarzają TGFβ1 — cząsteczkę, która inicjuje przejście nabłonkowo-mezenchymalne i kieruje komórki guza ku jego późnemu etapowi.

Podobne mikrośrodowiska wykryto w próbkach ludzkich guzów piersi, trzustki, płuc i pęcherza moczowego: obok hybrydowych komórek nowotworowych znajdowały się neutrofile wytwarzające onkostatynę M. Kierownik badania, profesor Cédric Blanpain, zaznaczył, że należy ocenić, czy oddziaływanie na takie sygnały, w tym na onkostatynę M, może pomóc zapobiegać przerzutom i poprawiać odpowiedź guzów na terapię przeciwnowotworową.

Czytaj nas na