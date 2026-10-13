Naukowcy z Northwestern University wspólnie z kolegami z University of California w Santa Barbara zidentyfikowali w białku tau jeden dominujący obszar, który sprzyja jego nieprawidłowemu fałdowaniu i tworzeniu fibryli. Jak podaje News-Medical, praca może pomóc w poszukiwaniu sposobów blokowania rozprzestrzeniania się patologicznych form tau związanych z chorobą Alzheimera i otępieniem czołowo-skroniowym.

Jak oddziałują białka tau

Według autorów podatne na nieprawidłowe fałdowanie tau ma „gorący punkt”, który łączy się z podobnym obszarem innej cząsteczki tau lub białka na końcu już utworzonej fibryli. Następnie nowa cząsteczka przyjmuje ten sam nieprawidłowy kształt i dołącza do rosnącej struktury.

Białko tau w stanie monomerycznym nie ma stabilnej struktury, jednak w fibrylach jego cząsteczki układają się warstwowo w tej samej kolejności. Takie fibryle gromadzą się wewnątrz neuronów w postaci splątków neurofibrylarnych i zakłócają komunikację między komórkami nerwowymi. Po śmierci komórki uwolnione nieprawidłowo sfałdowane tau może włączać inne cząsteczki białka do tego procesu.

Rola wody w tworzeniu fibryli

Naukowcy ustalili, że wokół hydrofobowych obszarów tau woda tworzy dynamiczne struktury przypominające ochronne „nakładki”. Gdy spotykają się dwa takie krytyczne obszary, woda zostaje uwolniona, co energetycznie sprzyja ich połączeniu. Według wniosków badaczy pomaga to białkom za każdym razem wyrównywać się w ten sam sposób.

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Podczas eksperymentu zespół zakrył zidentyfikowany obszar znacznikiem chemicznym — po tym fibryle przestały rosnąć. Natomiast zablokowanie dwóch innych obszarów, położonych dalej od tego punktu, nie zatrzymało wzrostu fibryli.

Możliwe zastosowanie wyników

Starsza autorka pracy, Songi Han, zaznaczyła, że określenie konkretnego obszaru interakcji może dać farmaceutom i biochemikom bardziej precyzyjny cel w poszukiwaniu związków zdolnych neutralizować nieprawidłowo sfałdowane tau. Badacze uważają również, że zrozumienie mechanizmu może ułatwić tworzenie syntetycznych fibryli tau, które naśladują różne tauopatie, na potrzeby opracowywania metod diagnostycznych i terapeutycznych.

Artykuł „A water-pinning hot spot drives templated tau aggregation” ma zostać opublikowany 16 października w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences.

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