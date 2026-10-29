Włoscy naukowcy przez 10 lat obserwowali 54 pary bliźniąt, w których tylko jedno z dwojga chorowało na chorobę Parkinsona. W tym okresie zmarło 17 uczestników z tą diagnozą oraz troje ich bliźniąt bez choroby neurodegeneracyjnej — odpowiednio 31,5% wobec 5,6%, informuje News-Medical.

Różnica w przeżywalności

Do badania włączono 108 osób w średnim wieku 66 lat: 26 par bliźniąt jednojajowych i 28 par bliźniąt dwujajowych. Na początku obserwacji w każdej parze chorobę Parkinsona miała tylko jedna osoba, podczas gdy druga nie miała diagnozy neurodegeneracyjnej.

Wśród bliźniąt jednojajowych wszystkie dziewięć zgonów nastąpiło u uczestników z chorobą Parkinsona. W grupie bliźniąt dwujajowych zmarło ośmiu chorych uczestników i troje ich bliźniąt bez takiej diagnozy. Autorzy odnotowali statystycznie istotne rozbieżności w całkowitych wskaźnikach przeżywalności między obiema grupami. Jednocześnie niewielka liczba zgonów ogranicza precyzję oszacowania skali tej różnicy, zwłaszcza w podgrupie bliźniąt jednojajowych.

Wśród podanych przyczyn śmierci uczestników z chorobą Parkinsona były powikłania choroby neurodegeneracyjnej, zdarzenia sercowo-naczyniowe, COVID-19, nowotwory, a także inne lub nieokreślone przyczyny.

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Objawy i styl życia

Najbardziej konsekwentną różnicą kliniczną między bliźniętami były zaparcia: występowały częściej u osób z chorobą Parkinsona zarówno na początku badania, jak i po 10 latach. W tej grupie rzadziej odnotowywano również regularne wypróżnienia, a z czasem różnice te się nasilały.

Masa ciała i wskaźnik masy ciała nie różniły się istotnie między chorymi uczestnikami a ich bliźniętami. Większość nawyków żywieniowych również była podobna. Naukowcy stwierdzili niższą częstość spożywania ryb wśród uczestników z chorobą Parkinsona, jednak część drugorzędowych wyników nie zachowała istotności statystycznej po korekcie dla wszystkich 78 porównań.

Podczas ponownego badania u drugiego uczestnika w dwóch parach bliźniąt jednojajowych również zdiagnozowano chorobę Parkinsona — z różnicą czasu wystąpienia choroby wynoszącą 14,5 oraz 12 lat. Wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie Brain Sciences.

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