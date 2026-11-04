We Włoszech, w klinice IRCCS Sant'Orsola Policlinico w Bolonii, u dwóch pacjentów przeprowadzono przeszczep nerki z eksperymentalnym zastosowaniem leku Cyzutamig, aby zapobiec odrzuceniu narządów. Jak informuje ANSA English, są to pierwsze na świecie takie operacje z użyciem tego leku.

Leczenie dla pacjentów wysokoimmunizowanych

Cyzutamig to przeciwciało bispecyficzne opracowane przez amerykański startup Candid Therapeutics. Lek zastosowano w ramach programu użycia ze względów humanitarnych w Centrum Transplantacji Nerek Sant'Orsola Policlinico, którym kieruje profesor Gaetano La Manna.

Biorcami byli 54-letni mężczyzna z Rawenny oraz 51-letnia kobieta z okolic Bolonii. Oboje czekali na transplantację 13 lat i, według danych kliniki, mieli niemal zerowe szanse na otrzymanie zgodnego narządu od dawcy. Kilka miesięcy po operacjach przeszczepione nerki u obojga pacjentów funkcjonują znakomicie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Perspektywy dla innych transplantacji

La Manna oświadczył, że przez 13 lat wszyscy potencjalni dawcy sprawdzani dla tych pacjentów w całym kraju okazywali się niezgodni. Według niego lek umożliwił wyeliminowanie komórek wytwarzających przeciwciała odpowiedzialne za odrzucenie narządu.

W klinice uważają, że takie podejście może otworzyć nowe możliwości dla pacjentów wysokoimmunizowanych — jednej z najtrudniejszych kategorii w transplantologii. Według oceny La Manny tacy pacjenci mogą stanowić do 10% z około 6100 osób oczekujących na transplantację. Zasugerował on również, że podobne podejście może potencjalnie być przydatne dla pacjentów oczekujących na przeszczep serca.

Czytaj nas na