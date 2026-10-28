W górskiej miejscowości Bolotana na włoskiej wyspie Sardynii naukowcy odnotowali niezwykle wysokie szacunkowe wskaźniki przeżywalności kobiet w podeszłym wieku. Według szacunków dla lat 2021–2025 warunkowe prawdopodobieństwo, że kobieta dożyje od 70 do 100 lat, wyniosło 13,83%. Jest to ponad trzykrotnie więcej niż wskaźniki dla prowincji Nuoro (4,33%), Sardynii (4,43%) i całych Włoch (3,54%).

Wyniki analizy

Jak informuje News-Medical, naukowcy przeanalizowali rejestry cywilne i kościelne, aby zweryfikować wiek mieszkańców, którzy ukończyli 100 lat. Akty urodzenia były dostępne dla każdej zidentyfikowanej osoby stuletniej, a badacze porównali z archiwami parafialnymi 97% zarejestrowanych zgonów takich osób.

W latach 2021–2025 analiza objęła 3 138 osobolat obserwacji mieszkańców w wieku od 70 lat oraz 149 zgonów. Średnia liczba ludności Bolotany w tym okresie wynosiła 2 266 osób. Oczekiwaną długość życia kobiet, które osiągnęły 70 lat, oszacowano na 20,85 roku, wobec 18,61 roku w prowincji Nuoro, 18,40 roku na Sardynii i 18,06 roku w całych Włoszech.

Wskaźnik przeżywalności od 70 do 100 lat jest wyliczonym szacunkiem przy warunkach umieralności z lat 2021–2025. Badacze nie obserwowali jednej grupy 70-letnich kobiet aż do osiągnięcia przez nie 100 lat.

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Kandydat do nowej niebieskiej strefy

W przypadku mężczyzn przewaga była znacznie mniejsza: oczekiwana długość życia w wieku 70 lat wynosiła 16,02 roku, a szacunkowa przeżywalność do 100 lat — 4,92%. Autorzy zaznaczyli, że wskaźnik ten charakteryzuje się znaczną niepewnością statystyczną ze względu na niewielką liczebność populacji.

Oddzielna analiza 3 060 osób urodzonych w Bolotanie między 1900 a 1925 rokiem wykazała 38 stulatków. Wskaźnik ekstremalnej długowieczności wyniósł 1 242 stulatków na 100 tys. żywych urodzeń, podczas gdy średnia dla Włoch wynosiła 793.

Jednocześnie wyniki znacznie różniły się w zależności od okresu obliczeń. Dla lat 2015–2019 szacowany wskaźnik przeżywalności od 70 do 100 lat wynosił 1,46% dla kobiet i 0,77% dla mężczyzn. Dlatego autorzy pracy opublikowanej w Frontiers in Aging uznają Bolotanę za kandydata do statusu nowej „niebieskiej strefy”, a nie za już ustanowiony ośrodek wyjątkowej długowieczności. Wezwali do kontynuowania obserwacji i zbadania możliwego wpływu czynników biologicznych, behawioralnych i społecznych.

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