W australijskim Brisbane obowiązkowe miejsca dla przedstawicieli ludności rdzennej w radach dwóch dużych szpitalnych i medycznych służb — Metro North i Metro South — pozostają nieobsadzone już od sześciu miesięcy. Wakaty istnieją od 31 marca, mimo wymogów ustawy Queensland o radach szpitalnych i medycznych, informuje ABC News Australia.

Apel o tymczasowe nominacje

Były prezes Australijskiego Stowarzyszenia Medycznego Bill Glasson oświadczył, że rząd Queensland narusza własne ustawodawstwo. Wezwał ministra zdrowia Tima Nichollsa do skorzystania z uprawnień przewidzianych prawem i pilnego tymczasowego powołania przedstawicieli ludności rdzennej do obu rad.

Minister może dokonać tymczasowego powołania, jeśli zasadnie uzna to za konieczne z powodu braku w radzie umiejętności, wiedzy lub doświadczenia potrzebnych do skutecznego wykonywania jej funkcji. Glasson, który zasiada w zarządzie Institute for Urban Indigenous Health, powiedział, że w stanie jest wystarczająco wielu wykwalifikowanych kandydatów na te stanowiska.

W czasie, gdy wakaty pozostawały nieobsadzone, gabinet rządowy powołał lub ponownie powołał 91 członków rad szpitalnych w całym Queensland. Połowa z ośmiu członków rad Metro North i Metro South to nowo powołane osoby.

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Nierówności zdrowotne

Metro South obsługuje około 30 tysięcy Aborygenów i mieszkańców wysp w Cieśninie Torresa — największą pod względem bezwzględnej liczby taką społeczność wśród służb medycznych stanu. Na obszarze obsługiwanym przez Metro North mieszka druga co do wielkości społeczność rdzenna w Queensland.

Profesor Tom Calma uznał obsadzenie tych stanowisk za kluczowe dla przeciwdziałania rasizmowi instytucjonalnemu i poprawy dostępu pacjentów do opieki medycznej. Według oficjalnych statystyk Closing the Gap wskaźnik potencjalnie możliwych do uniknięcia hospitalizacji wśród rdzennych mieszkańców Queensland jest 2,4 razy wyższy niż wśród innych mieszkańców stanu. Rdzenni mężczyźni i kobiety umierają średnio odpowiednio o 7,4 i 7 lat wcześniej.

Tim Nicholls oświadczył, że trwają procesy rekrutacji i selekcji na dostępne wakaty dla przedstawicieli ludności rdzennej w południowo-wschodnim Queensland. Wcześniej przyznał, że poszukiwanie kandydatów rozpoczęto 27 marca — cztery dni przed zwolnieniem się stanowisk. Rozmowy z kandydatami na zastępstwo prowadzono co najmniej od czerwca.

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