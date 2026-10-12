W Wielkiej Brytanii badanie z udziałem 771 osób leczonych z powodu COVID-19 w 38 szpitalach wykazało związek między najcięższymi objawami long COVID a różnicami w składzie bakterii jamy ustnej i dróg oddechowych. Poinformował o tym News-Medical, powołując się na badanie opublikowane w European Respiratory Journal.

Jak przeprowadzono badanie

Do badania włączono pacjentów leczonych z powodu COVID-19 w okresie od lutego 2020 roku do marca 2021 roku. Pięć miesięcy po wypisie uczestników podzielono na cztery grupy w zależności od nasilenia objawów: od łagodnych dolegliwości i dobrego powrotu do zdrowia po bardzo ciężkie zaburzenia fizyczne, psychiczne i poznawcze.

Sześć miesięcy po wypisie naukowcy pobrali próbki śliny i plwociny. Za pomocą sekwencjonowania DNA określali różnorodność i liczbę mikroorganizmów w próbkach oraz porównywali te dane z objawami uczestników.

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Jakie zmiany wykryto

Najwyraźniejsze różnice w mikrobiomie jamy ustnej i dróg oddechowych wykryto u uczestników z bardzo ciężkim long COVID. Zmiany mikrobiomu dróg oddechowych powiązano także z obniżoną funkcją płuc, objawami neurokognitywnymi, w tym problemami z pamięcią, uwagą i koncentracją, a także z zaburzeniami trawienia — bólem, nudnościami, biegunką i utratą apetytu.

Wśród zmian związanych z objawami long COVID badacze odnotowali nadmiar bakterii wytwarzających kwas mlekowy. Było to również powiązane z oznakami stanu zapalnego w próbkach krwi pacjentów. Autorzy podkreślili, że nie ustalili, czy zmiany mikrobiomu istniały przed zakażeniem SARS-CoV-2, czy pojawiły się po nim, ani czy będą zmieniać się z czasem.

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