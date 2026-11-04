Służba lotniczego pogotowia ratunkowego East Anglian Air Ambulance w Wielkiej Brytanii testuje przenośne badanie krwi, które pozwala w ciągu kilku minut na miejscu zdarzenia ocenić prawdopodobieństwo krwawienia śródczaszkowego. W pierwszej grupie pacjentów przebadanych za pomocą urządzenia test wykrył wszystkie odnotowane przypadki takiego krwawienia — podaje News-Medical.

Badanie przed dostarczeniem do szpitala

Technologia jest stosowana w ramach programu BRAIN-FIRST. Zespoły intensywnej opieki medycznej w stanach nagłych pobierają niewielką próbkę krwi i analizują ją za pomocą przenośnego urządzenia i-STAT Alinity produkowanego przez Abbott Point of Care Inc. Mierzy ono poziomy biomarkerów GFAP i UCH-L1, które trafiają do krwi po uszkodzeniu komórek mózgowych.

Dotychczas medycy na etapie przedszpitalnym oceniali ryzyko krwawienia głównie na podstawie informacji o stanie pacjenta, badania fizykalnego i objawów klinicznych. Do ostatecznego ustalenia diagnozy zazwyczaj potrzebna jest tomografia komputerowa w szpitalu. Test może dostarczyć zespołowi dodatkowych informacji biologicznych jeszcze przed transportem pacjenta.

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Wybór szpitala i dalsze badania

Według kierownika klinicznego ds. badań i rozwoju w East Anglian Air Ambulance, konsultanta HEMS Jamesa Price'a, wczesne wykrywanie pacjentów z wysokim ryzykiem ciężkiego krwawienia może skrócić opóźnienia w uzyskaniu specjalistycznej pomocy oraz pozwolić uniknąć niepotrzebnych ponownych transportów między szpitalami.

Pacjenci z podejrzeniem krwawienia śródczaszkowego są czasem najpierw przewożeni do placówki medycznej bez oddziału neurochirurgicznego, a następnie transportowani do dużego centrum neurologicznego. Wynik badania uzyskany na miejscu może od razu pomóc określić właściwą trasę.

Zespoły East Anglian Air Ambulance wykorzystały już test u ponad 200 pacjentów z podejrzeniem ciężkiego urazu mózgu. Organizacja współpracuje również z innymi brytyjskimi i międzynarodowymi służbami pogotowia ratunkowego, aby sprawdzić to podejście w większej i bardziej zróżnicowanej grupie pacjentów, a także przygotowuje program BRAIN-FIRST2.

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