W Wielkiej Brytanii randomizowane badanie z udziałem 445 starszych osób z niewydolnością nerek nie wykazało przewagi przygotowania do dializ nad ustrukturyzowanym leczeniem zachowawczym bez dializ, jeśli jednocześnie uwzględnić długość i jakość życia. Poinformował o tym News-Medical, powołując się na badanie Prepare for Kidney Care opublikowane w The Lancet.

Uczestnicy i przebieg badania

Badaniu przewodził Uniwersytet w Bristolu we współpracy z Bristol NHS Foundation Trust. Wzięli w nim udział pacjenci z 31 ośrodków nefrologicznych w Wielkiej Brytanii — około połowy specjalistycznych placówek w kraju. Około 75% uczestników miało 80 lat lub więcej, a pozostali byli w wieku 65–79 lat i mieli dodatkowe problemy zdrowotne.

Uczestników losowo przydzielono do dwóch grup. Jedna przygotowywała się do dializ nerkowych, druga — do ustrukturyzowanego programu zachowawczego leczenia niewydolności nerek bez dializ. Badanie trwało dziewięć lat, z czego siedem lat przeznaczono na rekrutację uczestników, a średni okres obserwacji wyniósł 4,5 roku.

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Główne wyniki

Według badaczy żadne z dwóch podejść nie wykazało lepszych wyników w łącznej ocenie długości i jakości życia. Tylko 28% osób przygotowujących się do dializ ostatecznie rozpoczęło tę procedurę. Uczestnicy obu grup częściej umierali z innych przyczyn, niż potrzebowali dializ, co odzwierciedla złożony stan zdrowia tej grupy pacjentów.

Autorzy podkreślili, że wyniki nie dotyczą osób, które już są poddawane dializom, ani młodszych i sprawniejszych fizycznie pacjentów. Dla nich dializy i przeszczepienie nerki pozostają standardowymi metodami leczenia.

Kierownik projektu Fergus Caskey zaznaczył, że w przypadku starszych pacjentów ze współistniejącymi chorobami lub kruchością oba podejścia należy rozważać jako możliwe opcje. Leczenie zachowawcze bez dializ jest aktywnym leczeniem, a pacjenci mogą później zmienić decyzję i przejść na dializy.

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