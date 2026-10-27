Naukowcy z University of Surrey przetestowali metodę szybkiej analizy powierzchni w działającym pubie na południu Anglii i wykryli ślady kokainy oraz ketaminy w toaletach, na stołach i w strefie baru. O wynikach badania opublikowanego w Journal of Mass Spectrometry informuje News-Medical.

420 wymazów w ciągu trzech tygodni

Zespół pobrał 420 wymazów z powierzchni w jednym pubie i porównał trzy podejścia analityczne. Pierwsze obejmowało bezpośrednie, nieukierunkowane badanie wymazów bez przygotowania próbki, drugie — nieukierunkowaną analizę próbek po ekstrakcji rozpuszczalnikiem, a trzecie — ukierunkowane poszukiwanie określonych sygnatur chemicznych.

Kokainę wykryto na wszystkich pobranych powierzchniach w toaletach za pomocą każdego z trzech podejść. Najwyższe stężenia odnotowano właśnie w tych pomieszczeniach. W przypadku ukierunkowanej metody z ekstrakcją rozpuszczalnikiem całkowita trafność diagnostyczna wyniosła 64,29% dla kokainy i 83,81% dla ketaminy w porównaniu z potwierdzającymi testami laboratoryjnymi.

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Analiza w mniej niż dwie minuty

Metoda ASAP-MS — spektrometria mas z atmosferyczną sondą do analizy ciał stałych — nie wymaga chromatograficznego rozdzielania składników stosowanego w tradycyjnych badaniach laboratoryjnych. Próbkę podaje się do ogrzewanego źródła na szklanej kapilarze, odparowuje strumieniem azotu i jonizuje bez wcześniejszego rozdzielania. Sama analiza trwa mniej niż dwie minuty.

Najniższe poziomy odnotowane przy zastosowaniu podejścia ukierunkowanego wyniosły 20 pikogramów na mikrolitr dla kokainy oraz 0,78 nanograma na mikrolitr dla ketaminy. Jednocześnie ketamina okazała się trudniejsza w analizie: substancja zatrzymuje się we włóknach bawełnianych wymazówek i wolniej odparowuje. Bezpośrednia analiza wymazów pominęła część próbek z ketaminą, które później potwierdzono metodami laboratoryjnymi.

Naukowcy odnotowali również 15 wyników fałszywie dodatnich w trzech schematach analizy. Część z nich powiązano z prokainą — substancją, którą czasem dodaje się do kokainy i która ma sygnaturę chemiczną niemal identyczną jak ketamina.

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