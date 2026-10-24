Amerykańscy naukowcy w badaniu z udziałem 46 dzieci w wieku od siedmiu do dziesięciu lat wykryli związek między większym spożyciem żywności wysokoprzetworzonej, silniejszą reakcją mózgu na obrazy apetycznego jedzenia oraz wzrostem wskaźnika masy ciała i odsetka tkanki tłuszczowej w organizmie w ciągu roku. Jak podaje News-Medical, wyniki opublikowano w czasopiśmie JAMA Network Open.

MRI podczas oglądania obrazów jedzenia

Uczestnicy są częścią długoterminowego badania BrainChild, poświęconego ryzyku cukrzycy i otyłości. Na początku badania wszystkie dzieci miały prawidłową masę ciała. Badacze zebrali dane o ich diecie, wskaźniku masy ciała, odsetku tkanki tłuszczowej i obwodzie talii, a także wykonali rezonans magnetyczny, podczas gdy dzieci oglądały zdjęcia atrakcyjnego jedzenia, w tym ciastek i frytek.

U dzieci, które spożywały więcej żywności wysokoprzetworzonej, odnotowano silniejszą reakcję na takie obrazy w prążkowiu grzbietowym — obszarze mózgu związanym z nagrodą i motywacją. Jednocześnie intensywniejsza reakcja tego obszaru wiązała się z wyższym wskaźnikiem masy ciała i większym odsetkiem tkanki tłuszczowej w organizmie po roku.

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Związek ze wskaźnikami ciała

Pod koniec obserwacji dzieci z większym spożyciem żywności wysokoprzetworzonej miały również większy obwód talii, wyższy wskaźnik masy ciała i większy odsetek tkanki tłuszczowej w organizmie. Po uwzględnieniu różnic w reakcji prążkowia grzbietowego związek między spożyciem żywności wysokoprzetworzonej a wskaźnikiem masy ciała osłabł o 31%, a związek z odsetkiem tkanki tłuszczowej w organizmie — o 44%.

Do żywności wysokoprzetworzonej zaliczono w materiale między innymi płatki śniadaniowe, pakowany chleb i zupy instant. Takie produkty wytwarza się z myślą o wyrazistym smaku, wygodzie i długim okresie przechowywania; często zawierają sztuczne substancje słodzące, barwniki i inne składniki, których zwykle nie używa się w domowej kuchni.

Autorzy podkreślają, że badanie ma charakter obserwacyjny i nie ustala związku przyczynowo-skutkowego: nie dowodzi, że żywność wysokoprzetworzona powoduje zmiany aktywności mózgu lub przyrost masy ciała. Starsza autorka pracy planuje badanie interwencyjne, w którym dzieciom regularnie spożywającym takie produkty będzie proponowana mniej przetworzona żywność, a zmiany reakcji mózgu i wskaźników ciała będą monitorowane.

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