W badaniu fazy 1 z udziałem 10 dorosłych z zaawansowanym zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki optogenetyczna terapia genowa w połączeniu z okularami stymulującymi światłem wykazała wstępne oznaki częściowego przywrócenia funkcji wzrokowych. U czterech z ośmiu uczestników, którzy ukończyli testy behawioralne, odnotowano umiarkowaną poprawę w wykrywaniu lub rozróżnianiu przedmiotów podczas używania urządzenia, informuje News-Medical.

Jak działa metoda

Uczestnikom podano do oka o gorszym widzeniu wektor wirusowy z genem światłoczułego białka ChrimsonR. Białko to ma nadać światłoczułość zachowanym komórkom nerwowym siatkówki, gdy jej fotoreceptory zostały znacznie uszkodzone przez chorobę. Specjalne okulary z kamerą rejestrują zmiany oświetlenia i wyświetlają na siatkówkę impulsy bursztynowego światła o długości fali około 595 nanometrów.

Wszyscy uczestnicy mieli głębokie zaburzenia widzenia w leczonym oku: mogli co najwyżej rozróżniać ruch ręki, postrzegać światło albo w ogóle go nie postrzegali. Badacze sprawdzali światłoczułość, zdolność do wykrywania, lokalizowania i dotykania przedmiotów, a także rozróżniania orientacji pasków. Podczas testów behawioralnych nieleczone oko było zasłonięte.

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Wyniki i bezpieczeństwo

Po leczeniu u siedmiu uczestników poprawiła się światłoczułość podczas testów w okularach, a u sześciu poprawa ta spełniała kryterium istotności klinicznej. Spośród ośmiu osób, które przeszły testy behawioralne, pięć dokładniej wykrywało notatnik z użyciem urządzenia. Średnio dokładność wykrywania w tym teście wzrosła o około 22 punkty procentowe, lokalizacji — o 13, a dotknięcia przedmiotu — o 12.

Pięciu uczestników uzyskało również lepsze wyniki w teście określania orientacji pasków. Elektroencefalografia u pięciu wybranych pacjentów, w tym czterech uczestników z poprawą behawioralną, wykazała większą dokładność dekodowania na podstawie danych EEG podczas używania okularów. Jest to zgodne z docieraniem sygnałów wzrokowych do kory mózgowej, ale nie dowodzi skuteczności leczenia.

W badaniu zarejestrowano 34 niepożądane zdarzenia oczne u dziewięciu uczestników; większość miała łagodny lub umiarkowany charakter. U jednego pacjenta bezpośrednio po iniekcji wystąpiło ciężkie, lecz krótkotrwałe zamknięcie tętnicy środkowej siatkówki, które ustąpiło w ciągu kilku minut. Autorzy zaznaczyli, że metoda nie przywróciła szczegółowego ani barwnego widzenia, a jej skuteczność i długoterminowe bezpieczeństwo należy sprawdzić w większych badaniach kontrolowanych.

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