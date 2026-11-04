We Florencji we Włoszech badacze porównali profile krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w surowicy krwi i kale 193 uczestników. Model wykorzystujący wskaźniki krwi rozróżniał raka jelita grubego, celiakię, otyłość i zdrowe osoby z ogólną trafnością 95%, podczas gdy model oparty na próbkach kału osiągnął 59%, podaje News-Medical.

Jak przeprowadzono badanie

Analiza objęła 35 pacjentów z celiakią, 30 z rakiem jelita grubego bez przerzutów, 33 osoby z otyłością oraz 95 zdrowych uczestników grupy kontrolnej. Wszystkie próbki krwi i kału pobrano w momencie rozpoznania, przed rozpoczęciem leczenia. Badacze oznaczyli stężenia siedmiu krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych metodą chromatografii gazowej i spektrometrii mas.

Wśród mierzonych substancji były kwasy: octowy, masłowy, propionowy, walerianowy, izomasłowy, izowalerianowy oraz 2-metylomasłowy. Do uczenia maszynowego wykorzystano 80% danych, a pozostałe 20% pozostawiono do testowania modelu. W próbie testowej model oparty na kale prawidłowo sklasyfikował około 63% zdrowych uczestników, 57% osób z otyłością lub celiakią oraz 50% pacjentów z rakiem jelita grubego.

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Połączenie dwóch rodzajów próbek

Dodanie danych z kału do wskaźników surowicy tylko nieznacznie poprawiło ogólną trafność klasyfikacji — do 97%. Najbardziej informacyjne dla modelu opartego na krwi były kwasy walerianowy, propionowy, izowalerianowy i 2-metylomasłowy. Jednocześnie związek między wskaźnikami tych kwasów we krwi i kale okazał się słaby, co zdaniem autorów wskazuje na odmienną i uzupełniającą się informację z dwóch środowisk biologicznych.

Autorzy zastrzegają, że badanie było niewielkie: trafność modelu opartego na surowicy oceniano w grupie testowej liczącej około 39 osób. Na wyniki mogły również wpłynąć różnice między grupami pod względem wieku, wskaźnika masy ciała i innych cech. Aby wykorzystać taką analizę jako kliniczny test diagnostyczny, potrzebne są większe niezależne badania.

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