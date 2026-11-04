Naukowcy z Instytutu i Kliniki Mózgu Uniwersytetu Macquarie przeanalizowali dane genetyczne 3524 osób z otępieniem czołowo-skroniowym i chorobą neuronu ruchowego, znaną również jako stwardnienie zanikowe boczne. Uczestnicy kohorty pochodzili z Australii, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii. Zespół zidentyfikował 793 pary krewnych — od rodzeństwa po kuzynów trzeciego stopnia, informuje News-Medical.

Rodziny genetyczne

Aby znaleźć powiązania, naukowcy zastosowali analizę ukrytego pokrewieństwa, która pozwala ustalić wspólne pochodzenie ludzi na podstawie DNA. Ponad 30% wykrytych więzi pokrewieństwa nie było wcześniej znanych.

Na podstawie tych danych badacze stworzyli 73 nowe drzewa genealogiczne oparte na DNA dla osób, u których wcześniej nie było znanego genetycznego wyjaśnienia choroby. Główna autorka pracy, Lyndal Henden, zaznaczyła, że w przypadku chorób rozpoczynających się w wieku dorosłym ustalenie więzi rodzinnych wyłącznie na podstawie historii rodzinnej jest trudne: nie wszyscy nosiciele wariantu genetycznego związanego z chorobą mają objawy, a dane o krewnych mogą być niepełne.

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Wspólne pochodzenie

Naukowcy zbadali również wspólne pochodzenie wokół znanych genów związanych z ALS i otępieniem czołowo-skroniowym, w tym SOD1 i C9orf72. Wykryli sieci wspólnego pochodzenia, w których ludzie odziedziczyli tę samą zmianę genetyczną po odległym wspólnym przodku. Sieci te połączyły rodziny, które wcześniej uznawano za niepowiązane, w tym osoby ze sporadycznymi postaciami choroby.

Wśród pacjentów klinicznie zaklasyfikowanych jako przypadki sporadyczne związek genetyczny z inną osobą z kohorty miało niemal 16% osób z otępieniem czołowo-skroniowym i 5,5% osób z ALS. Niektórzy genetycznie spokrewnieni uczestnicy mieli różne diagnozy. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Brain.

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