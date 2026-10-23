Badanie powiązało owoce i warzywa z mniejszą liczbą przypadków dializ — News-Medical
W 10-letnim randomizowanym badaniu z udziałem 108 dorosłych z przewlekłą chorobą nerek w trzecim stadium i kwasicą metaboliczną dieta zawierająca owoce i warzywa została powiązana z mniejszą liczbą hospitalizacji, wizyt na oddziałach ratunkowych oraz przypadków przejścia na dializy. Informuje o tym News-Medical, powołując się na Amerykańskie Towarzystwo Nefrologiczne.
Trzy grupy uczestników
Uczestników równo podzielono na trzy grupy, po 36 osób. Pierwsza otrzymywała owoce i warzywa, aby o połowę zmniejszyć kwasowe obciążenie diety. Drugiej grupie przepisano doustny wodorowęglan sodu w tym samym celu, a trzecia otrzymywała standardową opiekę medyczną. Stan uczestników oceniano co roku przez 10 lat.
Kwasica metaboliczna to nadmierne nagromadzenie kwasu w organizmie. Doustny wodorowęglan sodu jest standardowym leczeniem tego stanu u osób z przewlekłą chorobą nerek, zaznacza źródło.
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Hospitalizacje i dializy
W okresie obserwacji wśród wszystkich uczestników odnotowano 115 hospitalizacji i 166 wizyt na oddziałach ratunkowych, a 34 pacjentów wymagało dializ. W grupie owoców i warzyw doszło do 14 hospitalizacji wobec 64 w grupie standardowej opieki. Liczba wizyt na oddziałach ratunkowych wyniosła odpowiednio 20 wobec 88.
Na dializy przeszło czterech uczestników z grupy owoców i warzyw oraz 16 uczestników grupy standardowej opieki. Jednocześnie nie stwierdzono różnicy w tych wskaźnikach między pacjentami otrzymującymi wodorowęglan sodu a grupą standardowej opieki.
Autorka badania Nimrit Goraya z Baylor Scott and White Health oświadczyła, że interwencja obejmująca owoce i warzywa została powiązana z korzystniejszymi długoterminowymi wynikami i mniejszym wykorzystaniem usług medycznych bez zwiększenia ogólnych kosztów dla systemu ochrony zdrowia lub społeczeństwa. Wyniki planuje się przedstawić podczas ASN Kidney Week 2026, który potrwa od 22 do 25 października.