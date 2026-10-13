Badanie z udziałem 147 dorosłych wykazało, że Samsung Galaxy Watch 6 może pomagać w wykrywaniu umiarkowanego i ciężkiego obturacyjnego bezdechu sennego. Urządzenie prawidłowo rozróżniało takie przypadki w 94% przypadków. Poinformował o tym News-Medical, powołując się na Amerykańską Akademię Medycyny Snu.

Wyniki badania

Przy standardowych ustawieniach funkcja wykrywania bezdechu sennego w zegarku miała czułość na poziomie 94% i swoistość na poziomie 67%. Czułość odzwierciedla zdolność testu do wykrywania osób z zaburzeniem, a swoistość — do odróżniania osób bez niego.

Wśród uczestników z wysokim ryzykiem i wysokim obciążeniem hipoksyjnym urządzenie wykazało 100% czułość i swoistość. Obciążenie hipoksyjne jest fizjologiczną miarą niskiego nasycenia krwi tlenem.

Średni wiek uczestników wynosił 54 lata. Przed rozpoczęciem testów mieli oni już rozpoznany umiarkowany lub ciężki bezdech senny albo wysokie prawdopodobieństwo tego stanu. Uczestnicy nosili Galaxy Watch 6 przez dwie noce podczas badań snu w Centrum Medycyny Snu Stanford Health Care oraz przez kolejne trzy noce w domu. Wyniki funkcji zegarka porównano z danymi z nocnych badań snu.

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Zegarek nie zastępuje diagnostyki

Autorzy pracy podkreślają, że urządzenie ubieralne jest przeznaczone do badań przesiewowych, a nie do stawiania diagnozy. Może pomóc wskazać osoby, które powinny przejść formalną diagnostykę i w porę rozpocząć leczenie.

Obturacyjny bezdech senny występuje, gdy podczas snu oddech wielokrotnie zatrzymuje się lub zostaje ograniczony z powodu zablokowania górnych dróg oddechowych. Amerykańska Akademia Medycyny Snu wiąże nieleczony stan ze zwiększonym ryzykiem udaru, zawałów serca, depresji i wypadków drogowych. Osobom z nawykowym chrapaniem, epizodami łapania oddechu lub dławienia się we śnie zaleca się konsultację z lekarzem lub akredytowanym centrum medycyny snu.

Pracę opublikowano 27 sierpnia w Journal of Clinical Sleep Medicine.

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