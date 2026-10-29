Naukowcy z UC Davis Health doszli do wniosku, że podczas operacji usuwania nierabdomiosarcomatycznych mięsaków tkanek miękkich u dzieci i młodych osób ujemny margines chirurgiczny o szerokości 1 mm może wiązać się z niskim ryzykiem nawrotu miejscowego. O wynikach dużego prospektywnego badania ARST0332, opublikowanego w JAMA Surgery, informuje News-Medical.

Wyniki badania

W badaniu Children's Oncology Group oceniono dane 266 pacjentów bez przerzutów w wieku poniżej 30 lat; mediana wieku wynosiła 13,7 roku. U wszystkich uczestników całkowicie usunięto guz, a mikroskopowe badanie marginesów resekcji nie wykazało komórek nowotworowych. Mediana okresu obserwacji wynosiła 6,2 roku.

Dokładną szerokość marginesu chirurgicznego udało się ustalić u 132 uczestników. Szacowane ryzyko nawrotu w miejscu operacji w ciągu pięciu lat wynosiło 4,9% przy marginesie 1 mm, 2% przy marginesie od 2 do 5 mm oraz 0% przy marginesie co najmniej 6 mm.

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Znaczenie dla chirurgii

Tradycyjnie, jeśli jest to możliwe, zaleca się margines resekcji wynoszący 1–2 cm. Jednak u dzieci usunięcie większej objętości tkanek może utrudnić zachowanie przyległych nerwów, naczyń krwionośnych, ścięgien lub stawów. Zdaniem autorów mniejszy margines wolny od komórek nowotworowych może pomóc zachować więcej zdrowej tkanki i funkcję kończyny.

178 uczestników otrzymało wyłącznie leczenie chirurgiczne, a kolejnych 88 chemioterapię i radioterapię przed lub po operacji. Według starszego autora badania, R. Lora Randalla, mniejsze guzy o rozmiarze do 5 cm przy wąskich marginesach resekcji często dawały dobre wyniki również bez chemioradioterapii, podczas gdy większe guzy prawdopodobnie wymagają połączenia operacji z chemioterapią i radioterapią.

Nierabdomiosarcomatyczne mięsaki tkanek miękkich obejmują różne złośliwe guzy tkanek, z których rozwijają się mięśnie, nerwy i ścięgna. Autorzy podkreślili, że decyzje dotyczące szerokości marginesu chirurgicznego powinny być podejmowane przez multidyscyplinarne zespoły mające doświadczenie w leczeniu rzadkich mięsaków dziecięcych.

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