W Los Angeles w USA naukowcy z UCLA Health przeprowadzili badanie kliniczne suplementu z oksalooctanem wśród kobiet, które przeszły raka piersi i zgłaszały znaczne zaburzenia poznawcze po leczeniu. Po ośmiu tygodniach przyjmowania suplementu 16 uczestniczek, które ukończyły badanie, zgłosiło poprawę pamięci, koncentracji i innych objawów poznawczych, podaje News-Medical.

Uczestniczki i schemat badania

W badaniu fazy II uczestniczyło 18 kobiet z rakiem piersi we wczesnym stadium. Od postawienia diagnozy minęło od jednego do pięciu lat, a średni wiek uczestniczek wynosił około 50 lat. Większość z nich wcześniej otrzymała chemioterapię, a niemal 90% w czasie badania przechodziło terapię hormonalną.

Uczestniczki przyjmowały 500 miligramów oksalooctanu dwa razy dziennie przez osiem tygodni. Naukowcy oceniali objawy poznawcze za pomocą ankiet, a także przeprowadzali standaryzowane testy neuropsychologiczne dotyczące uwagi, pamięci, szybkości przetwarzania informacji i funkcji wykonawczych. Osobno mierzono zmęczenie, jakość snu, lęk, objawy depresyjne oraz zdrowie fizyczne i psychiczne.

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Wyniki i ograniczenia

Średni wynik w głównej skali postrzeganych zaburzeń poznawczych wzrósł z 29,1 punktu przed rozpoczęciem przyjmowania suplementu do 55,5 punktu po ośmiu tygodniach. Według badaczy oznaczało to przejście grupy z zakresu uznawanego za zaburzony do zakresu normalnego. Zmiany odnotowano już po czterech tygodniach, a pod koniec badania były one zazwyczaj wyraźniejsze.

Autorzy poinformowali również o zmniejszeniu ogólnego i psychicznego zmęczenia, poprawie funkcjonowania fizycznego, a według wyników testów — o lepszych wskaźnikach funkcji wykonawczych i szybkości przetwarzania informacji. Jednocześnie podkreślili, że wnioski są wstępne: badanie było małe i nie miało grupy placebo ani grupy porównawczej, dlatego nie można ostatecznie ustalić, czy to właśnie oksalooctan spowodował poprawę.

Suplement był ogólnie dobrze tolerowany. Uczestniczki najczęściej zgłaszały zaburzenia ze strony układu pokarmowego, w tym niestrawność, wzdęcia, zaparcia, biegunkę i nudności. Dwie uczestniczki przerwały przyjmowanie z powodu takich objawów, nie odnotowano poważnych zdarzeń niepożądanych. Zespół przygotowuje randomizowane, kontrolowane placebo badanie fazy II, którego rozpoczęcie planowane jest pod koniec 2026 roku.

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