W Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich lekarze usunęli 2-centymetrową ość ryby mlecznej z dróg oddechowych 60-letniego mieszkańca Szardży, Unnikrishnana Sivaramana. Ość znajdowała się w jego drogach oddechowych przez prawie dwa miesiące i powodowała uporczywy kaszel, ucisk w klatce piersiowej oraz trudności w oddychaniu, poinformował The National.

Ość wykryto w tomografii komputerowej

Mężczyzna odczuwał również silne nudności i wymiotował krwią, jednak początkowo nie zdawał sobie sprawy, że ość utknęła w jego drogach oddechowych. Zgłaszał się na oddział ratunkowy, ale wtedy nie ustalono przyczyny objawów.

Po pogorszeniu stanu pacjent odbył dalsze konsultacje, a tomografia komputerowa wykryła ciało obce. Skierowano go do Aster Hospital Mankhool, gdzie medycy stwierdzili wyraźny stan zapalny i tkankę ziarninową wokół ości. Według pulmonolożki Jolsany Augustine ość o długości około 2 cm znajdowała się w dolnych drogach oddechowych i sięgała do prawego oskrzela głównego.

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Procedura trwała do 40 minut

Ostre krawędzie ości i stan zapalny utrudniały jej usunięcie, dlatego w planowanie procedury zaangażowano specjalistów otorynolaryngologii, pulmonologii i anestezjologii. Lekarze musieli uniknąć urazu dróg oddechowych i strun głosowych, krwawienia oraz nagłej niedrożności dróg oddechowych.

Podczas bronchoskopii medycy przesunęli ość z prawego oskrzela głównego do górnych dróg oddechowych, a następnie wyciągnęli ją specjalnymi kleszczykami. Procedura trwała około 30–40 minut, a pacjenta wypisano po około trzech godzinach. Zabieg przeprowadzono we wrześniu; po nim mężczyzna zgłosił znaczną poprawę oddychania i ogólnego stanu.

Według badania z 2016 roku ości ryb należą do najczęstszych pokarmowych ciał obcych połykanych przez ludzi, zwłaszcza w Azji. Częściej utkwią w przełyku niż w drogach oddechowych. Jolsana Augustine poradziła jeść ryby powoli, dokładnie przeżuwać pokarm oraz nie rozmawiać i nie śmiać się podczas żucia.

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